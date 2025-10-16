СВИ ЗАПОСЛЕНИ ДОБИЈАЈУ НОВАЦ! Обавезни празнични бонус следи свима! ЈЕДНА СТАВКА изазвала бурне реакције у Словенији
Словеначка влада потврдила је предлог закона о обавезном празничном новачаном додатку за све запослене, која би морао да буде исплаћен до 18. децембра. Износ ће износити половину бруто минималне плате, односно 639 евра, а тај износ ће бити неопорезив и ослобођен доприноса, преноси Радиотелевизија Словеније.
Компаније које имају проблеме са ликвидношћу моћи ће да исплату одложе до 31. марта 2026. године, а ове године, изузетно, могу да исплате само 160 евра. У том случају, међутим, неће смети да исплаћују дивиденде нити бонусе менаџменту.
Потпредседник владе Матеј Арчон истакао је да ће обавеза важити трајно, и за јавни и за приватни сектор. Пазнични новачани додатак се прве године неће узимати у обзир приликом обрачуна социјалних давања, како не би дошло до смањења дечјих додатака и субвенција.
Синдикати: разлике су неправедне
Послодавци овај предлог виде као гест добре воље, али траже да додатак остан добровољн и да се повећа неопорезиви праг. Директор Привредне коморе Словеније изјавио је да предлог још није коначан и да очекују додатна објашњења.
Председник Занатске коморе упозорио је да ће законска обавеза створити проблеме предузећима која послују с губитком, те да за изузетке не постоји правна основа.
Процене показују да би око 20.500 предузећа могло имати тешкоће са исплатом.
Синдикати су незадовољни могућношћу да се исплати само 160 евра, тврдећи да то стваранеправедне разлике међу радницима. Поручују да би сви требало да добију једнак износ, а смањену дпдатак називају "апсолутно неприхватљивим".
Такође су изразили незадовољство што нису позвани на састанак са премијером Робертом Голобом, на којем ће се о предлогу разговарати само са послодавцима.
Постепено повећавање
У јавном сектору свим запосленима ће бити исплаћен пуни износ, а укупни трошак те мере износиће 118 милиона евра.
Укупни фискални ефекат целокупне мере процењује се на 372 милиона евра.
Очекује се да ће предлог закона бити упућен парламенту до краја октобра, а нова седница Економско-социјалног савета могла би да се одржи између 27. октобра и 7. новембра.
Влада планира да у исти законски оквир укључи и зимски додатак за пензионере у износу од 150 евра за ову годину, који ће се постепено повећавати до 2030. године.
