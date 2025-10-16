Урадите бар 1 добро дело, ваља се СУТРА СЛАВИМО ПРАЗНИК СВЕТОГ СТЕФАНА И ЈЕЛЕНЕ ШТИЉАНОВИЋ Ова МОЛИТВА доноси БЛАГОСТАЊЕ
Српска православна црква и њени верници славе сутра празник Светог Стефана и Јелену Штиљановић.
Кнез Стефан Штиљановић, пореклом из српског племена Паштровића, јужно од Хума, био је син православних и благочестивих родитеља и одгајен у свакој доброј науци Господњој. Приказан је у нашој традицији као узоран хришћански владар, познат по племенитим делима и јуначкој борби против Турака.
Умро је око 1543. године. Сахрањен је у манастиру Шишатовцу у Срему, а Српска православна црква га је уврстила у ред светитеља. У јесен 17. октобра сваке године помиње се и слави његово име.
Јелена Штиљановић, чије је монашко име било Јелисавета, била је српска кнегиња и светитељка, супруга кнеза Стефана Штиљановића, после чије смрти је побегла је од Турака у Немачку. Када је сазнала да су пронађене мошти њеног мужа, дошла је у манастир Шишатовац да им се поклони.
Замонашила се у овој светињи под именом Јелисавета. Преминула је око 1546. године.
На Земљи си премудрошћу стекао славу, богатство твоје Господу предавши, и Он те је међу небеске житеље населио. Тело твоје, свети, на земљи је сачувао нетрулежно, јер си у целомудрености и чистоти праведно поживео: Зато са слободом моли Бога да нас спасе, Свети Стефане, гласи молитва која се везује за сутрашњи празник и која доноси благостање.
Према обичају, треба сутра урадити макар једно добро дело у знак сећања на ове свеце, пише портал Лепоте Србије.