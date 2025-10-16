clear sky
9°C
16.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Урадите бар 1 добро дело, ваља се СУТРА СЛАВИМО ПРАЗНИК СВЕТОГ СТЕФАНА И ЈЕЛЕНЕ ШТИЉАНОВИЋ Ова МОЛИТВА доноси БЛАГОСТАЊЕ

16.10.2025. 21:43 21:49
Пише:
Дневник
Извор:
Лепоте Србије
Коментари (0)
спц
Фото: Youtube Printscreen/Телевизија Храм

Српска православна црква и њени верници славе сутра празник Светог Стефана и Јелену Штиљановић.

Кнез Стефан Штиљановић, пореклом из српског племена Паштровића, јужно од Хума, био је син православних и благочестивих родитеља и одгајен у свакој доброј науци Господњој. Приказан је у нашој традицији као узоран хришћански владар, познат по племенитим делима и јуначкој борби против Турака.

Умро је око 1543. године. Сахрањен је у манастиру Шишатовцу у Срему, а Српска православна црква га је уврстила у ред светитеља. У јесен 17. октобра сваке године помиње се и слави његово име.

Јелена Штиљановић, чије је монашко име било Јелисавета, била је српска кнегиња и светитељка, супруга кнеза Стефана Штиљановића, после чије смрти је побегла је од Турака у Немачку. Када је сазнала да су пронађене мошти њеног мужа, дошла је у манастир Шишатовац да им се поклони. 

Замонашила се у овој светињи под именом Јелисавета. Преминула је око 1546. године.

На Земљи си премудрошћу стекао славу, богатство твоје Господу предавши, и Он те је међу небеске житеље населио. Тело твоје, свети, на земљи је сачувао нетрулежно, јер си у целомудрености и чистоти праведно поживео: Зато са слободом моли Бога да нас спасе, Свети Стефане, гласи молитва која се везује за сутрашњи празник и која доноси благостање.

Према обичају, треба сутра урадити макар једно добро дело у знак сећања на ове свеце, пише портал Лепоте Србије.
 

спц верници светац молитва
Извор:
Лепоте Србије
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
АКО СТЕ У НЕВОЉИ, СУТРА ОВО ОБАВЕЗНО УРАДИТЕ Славимо Светог Дионисија Ареопагита, светитеља који је многима УСЛИШИО МОЛИТВЕ

Један од седамдесет мањих апостола

спц

АКО СТЕ У НЕВОЉИ, СУТРА ОВО ОБАВЕЗНО УРАДИТЕ Славимо Светог Дионисија Ареопагита, светитеља који је многима УСЛИШИО МОЛИТВЕ

15.10.2025. 21:31 21:34
Волим
0
Коментар
0
Сачувај