15.10.2025.
Нови Сад
Један од седамдесет мањих апостола

АКО СТЕ У НЕВОЉИ, СУТРА ОВО ОБАВЕЗНО УРАДИТЕ Славимо Светог Дионисија Ареопагита, светитеља који је многима УСЛИШИО МОЛИТВЕ

15.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Лепоте Србије
спц
Фото: pexels.com

Српска православна црква и њени верници сутра прослављају Светог Дионисија Ареопагита — хришћанског светитеља који се убраја у једног од седамдесет мањих апостола — брижног оца и поштеног грађанина Атине кога су сви волели.

Према легенди у коју верују сви хришћани, осим дванаест великих апостола који су познавали Исуса и били његови први ученици, Бог је изабрао још седамдесет других апостола који ће проповедати Јеванђеља и ширити хришћанство. 
 

Један од тих "малих апостола" је био и Свети свештеномученик Дионисије Ареопагит.Радио је као судија, а предање каже да је био праведан и да никада није осудио невиног човека.

Након што је сазнао за апостола Павла и његове проповеди, одлучио је да се из паганства преобрати у хришћанство. Тако је постао атински епископ, а путовао је са Светим Павлом довољно дуго и упозна све остале Христове апостоле. После мученичке смрти Павла, Дионисије је отишао у Галију да међу варварима проповеда хришћанство и сам за себе желећи такву смрт

Према легенди имао је 90 година када је ухваћен и мучен зато што није желео да се одрекне Христа. Након што му је одсечена глава, она је према причи пала пред хришћанку Карулу која ју је сакрила и касније часно сахранила заједно са остатком тела.

Овај светац се сматра заштитником образованих и свих оних који у свом срцу имају места за Христа. Према народном веровању, у молитви треба да имате једну, недвосмислену жељу и уколико је добра и искрена, помоћ ће вам доћи, пише портал Лепоте Србије.

Верује се да сви који се данас нађу у невољи треба да се обрате Светом Дионисију овом молитвом:

Благости се научивши и бивши разуман у свему, благом савешћу достојно си се обукао. Напојио си се од сасуда изабраног, тајни неизречених, веру сачувавши, добар крај имајући, свештеномучениче Дионисије: Моли Христа Бога, да спасе душе наше.
 

