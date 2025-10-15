few clouds
МУП УПУТИО АПЕЛ ВОЗАЧИМА

ЦРНИ БИЛАНС СРПСКИХ ПУТЕВА Од почетка октобра ПОГИНУЛО ЧАК 7 ПЕШАКА у саобраћајним несрећама

15.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Припадници саобраћајне полиције Министарства унутрашњих послова од 16. до 20. октобра ове године спроводиће мере појачане контроле усмерене на откривање и санкционисање прекршаја којима се угрожава безбедност пешака, са акцентом на контролу брзине у зонама пешачких прелаза.

С обзиром на то да је од почетка октобра у саобраћајним незгодама у Србији погинуло чак седам пешака, апелујемо на возаче моторних возила да повећају опрезност и смање брзину кретања возила, пре свега у зонама пешачких прелаза.

Такође, апелујемо и на пешаке да предузму мере како би били видљивији другим учесницима у саобраћају, уз подсећање да ноћу и у условима смањене видљивости на путевима ван насеља морају бити осветљени или означени рефлектујућом материјом.

 

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
