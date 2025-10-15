САДА И ЗВАНИЧНО Трампова администрација овластила ЦИА да спроводи тајне акције у Венецуели
Администрација америчког председника Доналда Трампа тајно је овластила ЦИА да спроводи тајне акције у Венецуели, пренео је данас Њујорк тајмс позивајући се на неименоване високе америчке званичнике.
Нова овлашћења укључују омогућавање ЦИА да спроводи смртоносне операције у Венецуели и низ операција на Карибима.
Поред тога, ЦИА би могла да предузима акције против председника Венецуеле Николаса Мадура или његове владе, или самостално или у оквиру веће војне операције.
Како наводи Њујорк тајмс, на Карибима је тренутно стационирано 10.000 америчких војника, од којих већина у Порторику, као и контигент маринаца на амфибијским бродовима.
Поред тога, морнарица САД има осам површинских ратних бродова и подморницу на Карибима.
Амерички лист наводи да овлашћења попут овог су најчешће најстроже чуване тајне Беле куће, и често их поново промишља и одобрава свака наредна администрација, а текстови наредби и овлашћења се ретко објављују у јавности.
Са Овлашћењем могу бити упознати поједини чланови Конгреса.
Док се америчке војне операције, попут удара на чамце који наводно превозе дрогу са венецуеланске територије, генерално објављују, тајне акције ЦИА се обично држе у тајности.
С друге стране, поједине операције ЦИА попут оне у којој су морнаричке ''фоке'' убиле лидера Ал Каиде Осаму бин Ладена буду објављене веома брзо.
ЦИА је 1954. оркестрирала пуч којим је свргнут председник Гватемале Јакобо Арбенз, што је довело до деценија нестабилности, учествовала је у инвазији на Залив свиња на Куби и у више наврата покушала да убије некадашњег кубанског лидера Фидела Кастра, оружјем снабдела дисиденте који су убили лидера Доминиканске Републике Рафаела Трухиља Молину.
Поред тога, ЦИА је такође била умешана у пуч у Бразилу 1964. године, смрт Че Геваре и друге махинације у Боливији, пуч у Чилеу 1973. године и борбупротив левичарске сандинистичке владе Никарагве 1980-их година.
Трамп је раније овог месеца наредио предких дипломатских разговора са Мадуровом владом након што је Мадуро одбио амерички захтев да добровољно напусти власт, што је, према наводима Њујорк тајмса, циљ администрације коју је развио државни секретар Марко Рубио уз помоћ директора ЦИА-е Џона Ретклифа.
САД су понудиле 50 милиона долара за информације које би довеле до хапшења и осуде Мадура по оптужбама за трговину дрогом у САД.