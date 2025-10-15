КООПЕРАЦИЈА САМО У РЕАЛНИМ ГРАНИЦАМА Дачић: Нема сарадње са тзв. косовском полицијом јер Србија не признаје тзв. Косово
Министар унутрашњих послова ивица дачић изјавио је данас да је основна суштина скупа министара унутрашњих послова у Лондону у оквиру Берлинског процеса да се успостави боља међународна оперативна сарадња и размена информација између учесница тог процеса у борби против свих видова криминала, али да никакве оперативне сарадње и размене оперативних података не може бити са представницима тзв. косовске полиције, јер Србија не признаје једнострано проглашену независност тзв. Косова.
"Оно на чему сам инсистирао је да никаква оперативна сарадња, односно никакве размене оперативних података не може бити са представницима тзв. Републике Косово, зато што ми не признајемо једнострано проглашену независност Косова и у складу са документима који су прихваћени и одлукама које су прихваћене на почетку овог процеса, а то је 2014. године било учешће на овим скуповима је статусно неутрално, значи са именима и презименима, без икаквих државних обележја и у сали нема никаквих застава", казао је Дачић, наводи се у саопштењу.
Министар је додао да он увек одбија фотографисање где су истакнуте заставе тзв. Косово, јер не жели да да, у име Србије, легитимитет било каквом државном предзнаку за тзв. Републику Косово, нагласивши да ни овог пута није учествовао у томе.
Дачић је нагласио да је та активност била веома успешна и истакао да је сарадња са тзв. косовском полицијом једино могућа у складу са ранијим потписаним споразумима, preko EULEX-a и преко Интерпола.
"Ја сам све ово и јасно рекао да ми сматрамо да сарађујемо са тзв. косовском полицијом у складу са ранијим потписаним споразумима, преко EULEX-a и преко Интерпола, да никакве директне сарадње нема, нити ће бити, док се не реше наши односи", истакао је он.
Дачић је навео да је током учешћа на скупу у Лондону указао на тежак положај српског народа и терор који се спроводи над Србима, као и на 702 етнички мотивисана инцидента која су се десила за време власти Аљбина Куртија.
"Све се то спроводи, и терор који се спроводи, управо од стране припадника унутрашњих послова, односно тзв. полиције Косова“, навео је министар Дачић.
Дачић је истакао да су ове године биле три сесије, од којих је једна била посвећена миграцијама и свих проблема који из тога произилазе, нагласивши да за Велику Британију то представља велики проблем.
"Друга тема је била борба против експлоатације и насиља над девојчицама и женама, и трећа тема је била борба против организованог криминала", изјавио је министар.
На самиту на којем су поред Западаног Балкана учествовале чланице ЕУ попут Немачке, Француске, Италије, Хрватске и Словеније, министар Дачић је истакао да је боља међусобна сарадња, а посебно је оперативна сарадња и размена информација кључна, јер борба против криминала не може бити успешна без међународне сарадње.
"Учествовао сам ова два дана на скупу, у оквиру Берлинског процеса, за министре унутрашњих послова, којим је председавала министарка или како то они кажу државни секретар за унутрашње послове Шабана Махмуд и ово је наставак једног процеса који је започет 2014. године, с тим што сваке године се додатно теме стављају на дневни ред", рекао је Дачић.