Шта то значи за српски фудбал? УЕФА МЕЊА СИСТЕМ КВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО: Укидају се групе, играће се као Лига шампиона
Европски купови су доживели велику промену: уместо група у Лиги шампиона, Лиги Европе и Лиги конференције добили смо јединствену табелу.
И прва сезона, поготово у елитном европском купу, била је сјајна, неизвесна, мучили су се и највећи, многима је „висио“ пролаз до последњег кола...
Челници УЕФА су толико одушевљени како сада изгледају европски купови, да су почели консултације око тога да такав формат добију и квалификације за Европско првенство!
Како би то изгледало? Уместо садашњих 12 група, у којима неке имају четири, неке пет учесника, сви би били смештени у две групе. И играло би се по швајцарском моделу, постојале би две велике табеле и из ње би најбољи одлазили на Европско првенство.
Зашто промена? По речима председника УЕФА Александра Чеферина, садашњи модел квалификација је превазиђен, предвидив и незанимљив тв кућама.
„Раније смо и у Лиги шампиона знали, чим почне групна фаза, ко ће проћи даље. Сада имамо неизвесност до последњег кола“, објаснио је Чеферин.
Први разговори на ту тему су обављени, учествовало је 28 генералних секретара из европских земаља.
„Сигурно је да ће промена бити. Људи стално траже нешто ново, а када кренеш у процес промена, одмах сви вичу „не, не“. Нама храбрости не фали, разговараћемо са свима, сви ће бити укључени. Неће се мењати формат Европског првенства, али вероватно хоће квалификација. Неће бити више утакмица, само ће бити неизвесније“, објаснио је Чеферин за Тајмс.
Но, све то неће важити за квалификације за следеће Европско првенство, које ће се играти 2028. године, већ након тога. Али, чини се да је то сасвим извесна ствар да ће се догодити.