ЖЕЉКО ОБРАДОВИЋ О НБА У ЕВРОПИ: Будућност европске кошарке је у Евролиги
Тренер кошаркаша Партизана Жељко Обрадовић рекао је у Мадриду да му се не свиђа пројекат НБА Европа и истакао да је будућност европске кошарке у Евролиги.
Обрадовић, најтрофејнији европски тренер са девет пехара Евролиге је у интервјуу за шпански "Радио Марка" похвалио напредак Евролиге.
"То је најбоље такмичење после НБА лиге. Људи желе да гледају квалитет на терену, а сви тимови га имају. Сви желе да буду међу првих осам, то је изузетно тешко такмичење", рекао је Обрадовић који је био првак Европе са два шпанска клуба, Хувентудом и Реалом.
Он је рекао да није одушевљен пројектом НБА Европа.
"То ми се уопште не свиђа, јер већ имамо сјајно такмичење овде и морамо да наставимо да верујемо у овај пројекат. Будућност европске кошарке је у Евролиги", навео је.
Обрадовић је на питање колики му је лични изазов вођење Партизана, клуба са којим је 1992. године освојио прву од својих девет титуле првака Европе нагласио да је још када се вратио у клуб пре пет године рекао да "црно-бели" морају стално да буду у том такмичењу.
"Веома сам срећан због свих који раде са мном, управе, председника и наших навијача, који су најбољи у Европи. Увек играмо пред пуном двораном са преко 20.000 људи", навео је Обрадовић.
Обрадовић је тренутно у Мадриду где ће вечерас од 20 и 45 Партизан гостовати Реалу у мечу 4. кола Евролиге.