СТАНКОВИЋ НОМИНОВАН ЗА НАЈБОЉЕГ МЛАДОГ ФУДБАЛЕРА ЕВРОПЕ у избору Тутоспорта
Српски фудбалер Александар Станковић номинован је за најбољег младог фудбалера Европе "златни дечко" за 2025. годину у избору италијанског листа Тутуспорт.
Станковић тренутно игра за Клуб Бриж, а за репрезентацију Србије дебитовао је пре четири дана на утакмици против Албаније.
Поред Станковића, у избору за најбољег фудбалера Европе налази се још 24 играча млађих од 21 године.
Ту су Пау Кубарси, Дезире Дуе, Дин Хујсен, Кенан Јилдриз, Мајлс Луис Скели, Ворен Заир-Емери, Арда Гулер, Франциско Мастантуоно, Етан Нванери, Џорел Хато, Жеовани Кенда, Естевао, Лени Јоро, Сени Мајулу, Нико О' Рајли, Елис Бен Сегир, Виктор Врохолт, Лукас Бергвал, Арчи Греј, Мамаду Сар, Џоб Белингем, Франческо Пио Еспозито, Родриго Мора, Ђовани Леони.
Награду је прошле године добио фудбалер Барселоне Ламин Јамал, који се према правилима није поново нашао у конкуренцији.