СИНЕР ЗАКАЗАО ДУЕЛ СА ЂОКОВИЋЕМ У РИЈАДУ: Разбио Циципаса за спектакл који је Србија чекала

15.10.2025. 21:42 21:48
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
siner
Фото: Youtube Printscreen/Tennis TV

Италијански тенисер Јаник Синер пласирао се у полуфинале Слема шест краљева, победом над Стефаносом Циципасом.

Синер је убедљиво славио против грчког тенисера (6:2, 6:3), а наредни ривал биће му Новак Ђоковић.

Тај сусрет почиње одмах након дуела Карлоса Алкараза и Тејлора Фрица, који стартују у четвртак од 14.00 часова.

Синер је Циципаса у машину убацио од првог поена и немилосрдно га је ломио, три пута узастопно му одузимао сервис. Све је ишло ка томе да ће Италијан добити сет са нулом, пре него што је Циципас успео да врати макар један брејк, али свакако да је драма у првом сету изостала. 

Циципасу на старту наставка није било довољно ни 40:0. Синер му је одузео сервис и тако најавио скори крај сусрета.Није се на томе зауставио Италијан, дошао је до још једне брејк лопте сјајним дроп-шотом, а онда сачекао нову грешку Циципаса из форхенда. Право ниоткуда је Грк вратио један брејк, наставио да "продужава" меч, али је Италијан успео да га дотуче у деветом гему, када му је опет одузео сервис и окончао меч.

тениски турнир Јаник Синер Новак Ђоковић стефанос циципас
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
