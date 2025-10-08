clear sky
АЛЕКСАНДАР ЧЕФЕРИН: "УЕФА никада неће дозволити европску Суперлигу"

08.10.2025. 13:37 13:40
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
ceferin
Фото: Youtube prinstcrin/Hrvatska radiotelevizija

Председник УЕФА Александер Чеферин рекао је да кровна кућа еврпског фудбала никада не би створила нити подржала ексклузивно такмичење, додатно потврђујући свој став против Европске Суперлиге.

Дванаест водећих европских клубова, укључујући шест из Премијер лиге, потписало је планове за формирање Европске Суперлиге 2021. године.

Арсенал, Челси, Ливерпул, Манчестер Јунајтед, Манчестер Сити и Тотенхем били су представници Енглеске, а придружили су им се Милан, Интер, Јувентус, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид и Барселона као оснивачи.

Преиначени планови су најављени након што је највиши суд пресудио да је забрана клубовима да се прикључе одвојеној лиги незаконита.

"Европа поставља стандарде у светском фудбалу и управо зато долази до напада споља да се игра преобликује. Промене су део фудбалске приче – то врло добро знамо – али трајна вредност долази само из јединства, равнотеже и снаге свих, а не само неколицине", рекао је Чеферин.

Након што је оснивање Суперлиге угрозило Лигу шампиона, УЕФА је реформисала такмичење и проширила га.

"УЕФА никада неће, нити би организовала такмичење само за 12 клубова. УЕФА жели инклузију, жели да сан остане жив. Ми ћемо се побринути да наш клупски фудбал буде укључив и да свако има шансу да освоји најбоља такмичења", додао је први човек европског фудбала.

Председник УЕФА упозорио је да би играње лигашких утакмица ван Европе могло "сломити" фудбал, јер се тиме удаљава од својих корена и заједница које га обликују.

По први пут ће две лигашке утакмице бити одигране у иностранству – Барселона и Виљареал у децембру у Мајамију, а Милан и Комо у фебруару у аустралијском Перту.

УЕФА је те мечеве одобрила невољно, а играчи попут Адријена Рабиоа их називају "апсурдним".

"Фудбал није само књиговодство. Није само забава. То је живот у нашим заједницама, на улицама, у клубовима и међу навијачима који га обликују. Ако га превише удаљимо од тих корена, ризикујемо да га уништимо", рекао је недавно Чеферин.

Чеферин истиче да фудбал није само забава и новац, већ део друштва, и да га треба сачувати у Европи.

УЕФА каже да је већина навијача, клубова и институција против ових планова, али да ФИФА оквир још није довољно јасан да би се играње ван Европе званично забранило.

Спорт Фудбал
