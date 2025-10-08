ШКОЛА У РАКОВЦУ ПОПРИМА НОВО РУХО Замењена столарија, а ускоро следи и централно грејање
08.10.2025. 12:25 12:45
После два игралишта у дворишту, настављено је уређење школе у Раковцу.
Покрајина је у сарадњи са Општином Беочин финансирала замену спољне столарије.
Први пут од кад школа постоји уграђени су квалитетни ПВЦ прозори, а ради се на томе да се уведе централно грејање у све просторије старе школе.
Овим се обезбеђује лепши и сигурнији простор за децу и наставнике ОШ „Јован Грчић Миленко”.