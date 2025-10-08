clear sky
ШКОЛА У РАКОВЦУ ПОПРИМА НОВО РУХО Замењена столарија, а ускоро следи и централно грејање

08.10.2025. 12:25 12:45
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
раковац
Фото: ОШ „Јован Грчић Миленко”

После два игралишта у дворишту, настављено је уређење школе у Раковцу.

Покрајина је у сарадњи са Општином Беочин финансирала замену спољне столарије. 

Први пут од кад школа постоји уграђени су квалитетни ПВЦ прозори, а ради се на томе да се уведе централно грејање у све просторије старе школе. 

Овим се обезбеђује лепши и сигурнији простор за децу и наставнике ОШ „Јован Грчић Миленко”. 
 

школа раковац
Војводина Срем
