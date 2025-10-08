clear sky
16°C
08.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1717
usd
100.1553
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КОШАРКАШИ ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ ИМАЈУ НОВОГ ТРЕНЕРА: Црвено-бели не желе да чекају, легенда може да дебитује већ против Фенербахчеа!

08.10.2025. 13:18 13:22
Пише:
Дневник
Извор:
Курир спорт/Максбет спорт
Коментари (0)
obradovic
Фото: Youtube Printscreen/ Sport Klub

Саша Обрадовић, легендарни српски кошаркаш и тренер, нови је тренер Црвене звезде.

Након очајног старта сезоне и пораза у прве три утакмице челници клуба са Малог Калемегдана нису желели да чекају, пише Курир.

Јанис Сферопулос ће у кратком року бити смењен, а чим Грк званично престане да обавља функцију тренера, Саша Обрадовић ће потписати уговор, сазнаје и преноси "Максбет спорт".

Обрадовић би могао да дебитује већ у петак против Фенербахчеа.

На тај начин, прослављени кошаркаш и тренер вратиће се на Мали Калемегдан након 2020. године. Његов боравак у клубу тада није био успешан.

Обрадовић је, велики део играчке каријере провео управо у Црвеној звезди за коју је играо у три наврата (1987-1993, 1994, 1999-2000) 

Без клуба је од новембра 2024. године када је смењен у Монаку након пораза од Басконије у Евролиги и Ле Мана у француском првенству.

Екипу из кнежевине је водио од 2021. године, први пут у историји је Монако ушао у плеј-оф Евролиге, а у сезони 2022/23 је стигао и до фајнал-фор турнира.

Када је реч о Јанису Сферопулосу, његовој ери у Црвеној звезди је дошао крај након готово две пуне године. Грк је у октобру 2023. године заменио Душка Ивановића, са црвено-белима је освојио АБА лигу, првенство Србије и два Купа Радивој Кораћа.

Актуелну сезону Црвена звезда је започела поразима од Олимпије из Милана и Задра код куће и Бајерна у гостима.

кк црвена звезда кк црвена звезда београд нови тренер
Извор:
Курир спорт/Максбет спорт
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ГОТОВО: Растају се Црвена звезда и Сферопулос?
sferopulos

ГОТОВО: Растају се Црвена звезда и Сферопулос?

08.10.2025. 10:01 10:04
Волим
0
Коментар
0
Сачувај