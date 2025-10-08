КОШАРКАШИ ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ ИМАЈУ НОВОГ ТРЕНЕРА: Црвено-бели не желе да чекају, легенда може да дебитује већ против Фенербахчеа!
Саша Обрадовић, легендарни српски кошаркаш и тренер, нови је тренер Црвене звезде.
Након очајног старта сезоне и пораза у прве три утакмице челници клуба са Малог Калемегдана нису желели да чекају, пише Курир.
Јанис Сферопулос ће у кратком року бити смењен, а чим Грк званично престане да обавља функцију тренера, Саша Обрадовић ће потписати уговор, сазнаје и преноси "Максбет спорт".
Обрадовић би могао да дебитује већ у петак против Фенербахчеа.
На тај начин, прослављени кошаркаш и тренер вратиће се на Мали Калемегдан након 2020. године. Његов боравак у клубу тада није био успешан.
Обрадовић је, велики део играчке каријере провео управо у Црвеној звезди за коју је играо у три наврата (1987-1993, 1994, 1999-2000)
Без клуба је од новембра 2024. године када је смењен у Монаку након пораза од Басконије у Евролиги и Ле Мана у француском првенству.
Екипу из кнежевине је водио од 2021. године, први пут у историји је Монако ушао у плеј-оф Евролиге, а у сезони 2022/23 је стигао и до фајнал-фор турнира.
Када је реч о Јанису Сферопулосу, његовој ери у Црвеној звезди је дошао крај након готово две пуне године. Грк је у октобру 2023. године заменио Душка Ивановића, са црвено-белима је освојио АБА лигу, првенство Србије и два Купа Радивој Кораћа.
Актуелну сезону Црвена звезда је започела поразима од Олимпије из Милана и Задра код куће и Бајерна у гостима.