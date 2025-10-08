broken clouds
ЖОЦ СМИРУЈЕ ТЕНЗИЈУ: Морамо да будемо мирни, да будемо породица; Није све за челенџ

08.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Фото: TANJUG/ANA PAUNKOVIĆ

Тренер кошаркашког клуба Партизан Жељко Обрадовић изјавио је да има поруку за навијаче Партизана.

"Сезона је тек почела, морамо да будемо мирни, добили смо лиценцу на три године, ако волимо Партизан, морамо то да променимо. Било је многих ствари којима се не слажем, ту смо да разговарамо, могу да дођу када хоће, ту смо и ја и управа. Не можемо да имамо проблеме и да се други наслађују због тога, морамо да будемо породица. Још једном покажите да сте најбољи, све ово не би било могуће да нема вас", истакао је Обрадовић.

Он је говорио и о кошаркашу Партизана Џабарију Паркеру.

"Мора да остане прибран и смирен. Он је остао са пет фаула против Олимпије, али је остао прибран и то је пример понашања. Оно што су правила, ја сам морао да објасним неким играчима шта је за челенџ, шта није. Не може све да се проверава, ја знам шта може да се проверава. На крају крајева, судије греше, ми грешимо, идемо даље", закључио је Обрадовић.

 

