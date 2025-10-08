broken clouds
08.10.2025.
Нови Сад
ЈГСП ће "појачати" превоз у правцу Градског гробља У СУБОТУ СУ МИХОЉСКЕ ЗАДУШНИЦЕ Стигао апел из Лисја

08.10.2025. 15:41
Пише:
Дневник
Извор:
РТВ
Фото: Dnevnik (arhiva)

НОВИ САД: У суботу, 11. октобра, обележавају се Михољске задушнице.

Тим поводом традиционално се одржавају помени и очекује се већа посета Градском гробљу и свим гробљима у граду и приградским насељима.

ЈГСП "Нови Сад" ће повећати број аутобуса у правцу Градског гробља, док ће у кругу гробља бити организован превоз комбијем за старија и инвалидна лица. Превоз ће се вршити са главног улаза у Градско гробље у периоду од 7 до 14 часова.

Улаз аутомобилима унутар Градског гробља радним данима и суботом није дозвољен.

Грађане који нису у могућности да до суботе уреде појединачна гробна места, из ЈКП "Лисје" подсећају да они пружају услугу уређења гробног места, пише РТВ.

Како наводе, моле се грађани да не остављају смеће у сливницима, као и да по завршетку посете гробљу провере да ли су угасили свеће, како не би дошло до пожара.
 

Нови Сад Сервисне информације
