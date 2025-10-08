ЈГСП ће "појачати" превоз у правцу Градског гробља У СУБОТУ СУ МИХОЉСКЕ ЗАДУШНИЦЕ Стигао апел из Лисја
НОВИ САД: У суботу, 11. октобра, обележавају се Михољске задушнице.
Тим поводом традиционално се одржавају помени и очекује се већа посета Градском гробљу и свим гробљима у граду и приградским насељима.
ЈГСП "Нови Сад" ће повећати број аутобуса у правцу Градског гробља, док ће у кругу гробља бити организован превоз комбијем за старија и инвалидна лица. Превоз ће се вршити са главног улаза у Градско гробље у периоду од 7 до 14 часова.
Улаз аутомобилима унутар Градског гробља радним данима и суботом није дозвољен.
Грађане који нису у могућности да до суботе уреде појединачна гробна места, из ЈКП "Лисје" подсећају да они пружају услугу уређења гробног места, пише РТВ.
Како наводе, моле се грађани да не остављају смеће у сливницима, као и да по завршетку посете гробљу провере да ли су угасили свеће, како не би дошло до пожара.