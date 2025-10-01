МИХОЉСКЕ ЗАДУШНИЦЕ ОВЕ ГОДИНЕ ПАДАЈУ 11. ОКТОБРА Ове обичаје треба испоштовати, а ТРИ ствари жене не смеју да узимају у руке тог дана!

Михољске задушнице увек падају на суботу, а сви који излазе на гробље тог дана треба да понесу две ствари- цвеће и кувано жито.

Према народном веровању, за покојне жене односи се цвеће у розе, белој и црвеној боји, док за мушке покојнике носи црвено, бело, жуто, наранџасто, али и плаво цвеће.

Сећајући се својих покојних предака, хришћански верници се на овај дан моле Богу за опрост грехова и своје претке.

Обичаји на овај задушнице

Наши стари говорили су да на овај дан људи са села треба да одмарају своју стоку, а жене да не дирају плетиво, маказе, ни игле.

Обичај је и да се на задушнице дели милостиња, а ако су гробови ваших најмилијих далеко, свећу за покој душе намените и запалите у цркви.





