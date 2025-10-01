МАЈА ГОЈКОВИЋ ПОЛОЖИЛА ВЕНАЦ НА ЗЕЈТИНЛИКУ Поштовање према српским херојима који су дали своје животе за слободу
Председница Покрајинске владе Маја Гојковић положила је данас венац на српском војничком гробљу Зејтинлик у Солуну, где почива 7.200 српских војника страдалих у Првом светском рату.
Председница је подсетила да се ове године обележава 107 година од пробоја Солунског фронта, једног од најславнијих догађаја у српској историји, поручивши да је Зејтинлик симбол историјског пријатељства и заједничке борбе наших народа.
„Данас смо овде да одамо поштовање српским херојима који су дали своје животе за слободу, али и да подсетимо на то колико је важно неговати културу сећања и преносити је будућим генерацијама“, казала је Гојковићева.
Председница Гојковић je са сарадницима посетила и вечну кућу чувара српског војничког гробља Ђорђа Михаиловића, Костурницу и Отаџбинску кућу где се том приликом уписала у спомен књигу.