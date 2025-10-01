light rain
МАЈА ГОЈКОВИЋ ПОЛОЖИЛА ВЕНАЦ НА ЗЕЈТИНЛИКУ Поштовање према српским херојима који су дали своје животе за слободу

01.10.2025. 11:35 11:47
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
солун
Фото: Покрајинска влада

Председница Покрајинске владе Маја Гојковић положила је данас венац на српском војничком гробљу Зејтинлик у Солуну, где почива 7.200 српских војника страдалих у Првом светском рату.

Председница је подсетила да се ове године обележава 107 година од пробоја Солунског фронта, једног од најславнијих догађаја у српској историји, поручивши да је Зејтинлик симбол историјског пријатељства и заједничке борбе наших народа.

„Данас смо овде да одамо поштовање српским херојима који су дали своје животе за слободу, али и да подсетимо на то колико је важно неговати културу сећања и преносити је будућим генерацијама“, казала је Гојковићева.

солун
Фото: Покрајинска влада

Председница Гојковић je са сарадницима посетила и вечну кућу чувара српског војничког гробља Ђорђа Михаиловића, Костурницу и Отаџбинску кућу где се том приликом уписала у спомен књигу.

Маја Гојковић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
