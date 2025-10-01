light rain
У СРБИЈИ МНОГИ ЗАПОСЛЕНИ ЖЕЛЕ ДА СЕ УСАВРШАВАЈУ Едукација и развој бенефит за запослене

01.10.2025. 11:22 11:27
Фото: Pixabay.com

У Србији је свега 11 одсто грађана Србије похађало неки онлајн курс у 2024. години, док са друге стране чак 82 одсто фирми истиче едукацију и професионални развој као бенефит за своје запослене, објавио је Инфостуд.

Посебно забрињава податак, према Републичком заводу за статистику, да је чак 40 одсто запослених желело да се усавршава, али их у томе спречавају породичне обавезе, радно време или трошкови курсева. 

Анализа компанијских профила на сајту Послови Инфостуд показује да чак 82 одсто фирми истиче едукацију и професионални развој као бенефит за своје запослене, пише Танјуг.

То значи да је улагање у знање међу најчешћим погодностима које послодавци користе како би привукли и задржали квалитетне кадрове, испред тимских дружења или чак приватног здравственог осигурања.

Флексибилност учења од куће или канцеларије, доступност на телефону и нижа цена у поређењу са традиционалним едукацијама, директно одговарају на највеће баријере које запослени у Србији данас имају. Србија тренутно заостаје за европским просеком када је реч о индивидуалном онлајн учењу јер је у Европској унији 18 одсто грађана похађало неки онлине курс у 2024. години. Oнлајн едукација може постати један од кључних покретача развоја тржишта рада у наредним годинама.

