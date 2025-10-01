light rain
РАСПИСАНИ ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ У МИОНИЦИ И НЕГОТИНУ Одржаће се 30. новембра

01.10.2025. 10:11 10:14
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
izbori
Фото: unsplash.com, ilustracija

Председница Скупштине Србије Ана Брнабић расписала је данас локалне изборе у Мионици и Неготину за 30. новембар.

Последњи редовни избори у Мионици и Неготину одржани су 17. октобра 2021. године.

Према Закону о локалним изборима, одборници се бирају на четири године, а избори за одборнике морају се спровести најкасније 30 дана пре краја мандата одборника којима истиче мандат.

Од дана расписивања до дана одржавања избора не може протећи мање од 45, ни више од 60 дана, а одлуком о расписивању избора одређује се дан одржаван ја избора, као и дан од када почињу тећи рокови за вршење изборних радњи. 

