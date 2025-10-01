ЗАТВОРЕН ОКТОБЕРФЕСТ Дојаве о бомбама на све стране, једна особа нестала! Туристи у паници
Велика полицијска и ватрогасна операција у току је у северном Минхену због сумње на експлозивну направу, због чега су званичници до даљег затворили фестивал пива Октоберфест
Специјалне јединице и стручњаци за деактивирање бомби налазе се на лицу места, пише "Билд".
Према извештајима медија, рано јутрос дошло је до више експлозија и пуцњаве у стамбеној згради.
Ватрогасна служба је око 4.40 часова примила дојаву о пожару у стамбеном објекту, који је убрзо захватио и околину.
У близини језера Лерхенауер пронађено је тело мушкарца са прострелним ранама.
Полиција наводи да је жртва претходно запалила кућу, а полиција истражује писмо које је жртва оставила.
Претпоставља се да је у ранац могао да буде постављен додатни експлозив.
Једна особа се још води као нестала, али не представља претњу.
Полиција је блокирала подручје и саветује грађане и возаче да избегавају околину.
Очекује се да ће оближње школе остати затворене док траје истрага.