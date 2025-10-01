light rain
ЗАТВОРЕН ОКТОБЕРФЕСТ Дојаве о бомбама на све стране, једна особа нестала! Туристи у паници

01.10.2025. 10:30 10:33
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Велика полицијска и ватрогасна операција у току је у северном Минхену због сумње на експлозивну направу, због чега су званичници до даљег затворили фестивал пива Октоберфест

Специјалне јединице и стручњаци за деактивирање бомби налазе се на лицу места, пише "Билд".

Према извештајима медија, рано јутрос дошло је до више експлозија и пуцњаве у стамбеној згради. 

Ватрогасна служба је око 4.40 часова примила дојаву о пожару у стамбеном објекту, који је убрзо захватио и околину.

У близини језера Лерхенауер пронађено је тело мушкарца са прострелним ранама. 

Полиција наводи да је жртва претходно запалила кућу, а полиција истражује писмо које је жртва оставила. 

Претпоставља се да је у ранац могао да буде постављен додатни експлозив. 

Једна особа се још води као нестала, али не представља претњу.

Полиција је блокирала подручје и саветује грађане и возаче да избегавају околину. 

Очекује се да ће оближње школе остати затворене док траје истрага.

