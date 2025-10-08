ШОК ЗА ЕВРОПСКУ КОШАРКУ: Шпански великани желе у нову НБА лигу

Како преноси овај шпански лист, Барселона и Реал Мадрид желе да задрже слободу у одлучивању о могућем преласку у нову европску лигу, коју НБА планира да покрене 2027. године, због чега се и даље одупиру потписивању продужетка уговора са Евролигом.

Током састанка 13 клубова власника Евролиге, одржаног у понедељак и уторак у Барселони, на два највећа шпанска клуба вршен је притисак да потпишу нови уговор, али ни Барселона ни Реал Мадрид нису променили став.

Б92