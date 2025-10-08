МЕДВЕДЕВ ПРВИ ПУТ „СЛОМИО“ ТИЈЕНА: Рус у четвртфиналу Шангаја

Он је у осмини финала победио Американца Лернера Тијена резултатом 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4.

Меч је трајао два сата и 55 минута. Медведев је 18. тенисер света, док је Тијен 36. на АТП листи. Био је ово трећи међусобни дуел два тенисера и прва победа за Медведева.

Руски тенисер ће у четвртфиналу играти против Алекса де Минора, који је раније данас победио Нуна Боржеша са 7:5, 6:2.

Преостала три четвртфинална пара Мастерса у Шангају чине: Новак Ђоковић - Зизу Бергс, Холгер Руне - Валентин Вашеро и Феликс Оже-Алијасим - Артур Риндеркнеш.

Мастерс у Шангају се игра за наградни фонд од 9.196.000 долара.