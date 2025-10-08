"ПРОДАЈЕМО ПОРОДИЧНИ СТАН ЗБОГ ТРАНСПЛАНТАЦИЈЕ БУБРЕГА" Новосађанка "даје" некретнину за живот! За свој стан емотивно везана

У јавности је одјекнуо оглас Новосађанке Јелене Добромиров у којем она продаје стан да би себи продужила живот. Новац јој је потребан за трансплантацију бубрега у иностранству.

Продајемо породични стан због трансплантације бубрега. То је део текста огласа који је објављен на друштвеној мрежи Фејсбук. Јелена се није лако одлучила на овај корак, али живот је важнији од некретнине.

- Млада сам се разболела са 16, тако да сам се трансплантирала први пут 2005. у Москви. Мајка није могла да ми буде донор, још је била жива тада. И тај бубрег је, Богу хвала, радио пуних 19 година, што је изузетно добар просек. Почетком 2024. године је мој трансплант кренуо да не ваља, да тако кажем. И већ сам ја ту знала, мислим, знала сам и од почетка да та трансплантација није трајна варијанта, али смо се надали што дужем веку његовом. И онда је уследио мој пријем прво на КЦВ овде на интерну клинику, потом на ВМА и враћена сам на дијализу 13. јуна прошле године - прича Јелена Добромиров за Курир телевизију.

Јелена је сазнала да сада људи одлазе у Белорусију због трансплантација јер код нас нема донора. Склопила је уговор са фондацијом Буди хуман, али се новац споро прикупљао.

Фото: Буди хуман

- Свесна сам ја да има јако пуно деце, да има и одраслих у много тежој ситуацији, и ето, за годину и по дана, док нисмо сада овај стан огласили почетком јула, скупили смо отприлике 7.000, и ја сам тиме платила одлазак у августу, била сам на припремама, То се зове припрема за трансплантацију. Све могуће прегледе сам урадила и супер је то све прошло. И 27. или 28. аугуста сам ја стављена на листу чекања у Белорусији - открива Јелена.



Али пара за операцију нема. Зато је решила да огласи свој стан у Новом Саду. Уколико је из Минска позову, а она не буде имала пара за операцију, изгубиће бубрег од донора. А човеку који је на дијализи три пута недељно, по више од четири сата, је то луксуз.

- Мене у животу одржава апарат или вештачки бубрег. Супруг и ја смо у јуну сели да се договоримо, време пролази, ја нисам ништа млађа. Ми смо раздвојени, јако нам тешко то пада, емотивно, финансијски исто, трошкови овде, трошкови тамо где ми је супруг. И решили смо да огласимо стан. Из чистог очаја сам пре два, три дана у петак поново нашла неке две, три групе на Фејсбуку где још није стан био оглашен и ту сам га огласила, што сте и ви видели, али сам први пут ставила зашто га продајемо. И то је одјекнуло, ја и даље, ево, малтене не силазим с телефона, буквално је одјекнуло, шта да вам кажем - каже храбра Новосађанка.

Ипак, Јелена се нада да ће успети да скупи паре за операцију у Минску без продаје стана за који је емотивно везана. У томе јој можемо сви помоћи.

Како помоћи Јелени

Слањем СМС поруке: Број 1709 пошаљи СМС поруком на 3030

Уплатом на динарски рачун: 160-6000001997366-29

Уплатом на девизни рачун: 160-6000001998229-59

IBAN: RS35160600000199822959

SWIFT/BIC: DBDBRSBG