ПОДРШКА ФУДБАЛЕРИМА ВОШЕ ОД СЕКЦИЈЕ ВЕТЕРАНА ПРЕД ИЗАЗОВЕ КОЈИ СЛЕДЕ У ПРВЕНСТВУ: Вредности које не застаревају
После непријатног искуства у дербију 11. кола са Партизаном у Београду, фудбалери Војводине три дана су одмарали.
У среду су се одазвали позиву тренера Мирослава Тањге у својој бази Центра „Вујадин Бошков“ у Ветернику, започињући припреме за меч 12. кола са крагујевачким Радничким за десетак дана. У међувремену, подршци навијача пред искушења која следе придружили су се и некадашњи играчи, чланови Вошине Секције ветерана, чија су сећања на дербије прошлих времена дијаметрална у односу на догађај ономад, иза димне завесе Партизановог
стадиона. Вошини ветерани, иначе, серију пријатељских утакмица наставиће у суботу, 18. октобра у хрватском насељу Корођу, са већинским мађарским живљем, где ће фудбалску вештину, или оно што је од вештине преостало, упоредити са вршњацима тамошњег члана Вуковарско-сријемског зонаша Ђезелема (Победа). Биће то друго узастопно гостовање за месец дана код комшија у вуковарској регији. Претходно су им домаћини били чланови зонаша „Хајдук Мирка“ у Мирковцима, где их је, у име 2.500 мештана, поздравио свештеник СПЦ отац Миладин. Традиционалном „трећем полувремену“, уз домаћу ракију и славонски кулен, претходила је занимљива утакмица коју су Новосађани добили са 3:1. Два пута стрелац је био Драган Нишић, а један гол додао је капитен Мићо Врањеш.
-Наши сусрети са генерацијама играча из регије представљају вредности које никада застарети неће – расположење своје и својих саиграча пренео нам је Мићо Врањеш. – Подсећањем на време када је од нас и наше игре зависио ниво фудбалске вредности некадашње нам заједничке државе, апелујемо на наследнике да чувају и негују спортски дух у границама фер-плеја.
После Корођа у Хрватској, Вошине ветеране очекују и гостовања у Београду на „Карабурми“ 10. новембра, где их очекује дружење са истомишљеницима из прошлог века, романтичарима ОФК Београда, потом и путовање у Марибор 22. новембра на традиционални јесењи сусрет са ветеранима Похорја, чија су пролетња гостовања у Новом Саду по правилу инспирација за још чвршћу и још чешћу сарадњу са фудбалом у основи дешавања. Серију гостовања у календарској години, према плану који нам је пренео председник Секције ветерана Миладин Пураћ, завршиће у Умагу, реваншом тамошњем ФК Умаг, чији су ветерани почетком године гостовали у ФЦ „Вујадин Бошков“.
Л.Б-з