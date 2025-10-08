СРЕМСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА Румљани преслишали госте из Ашање
1. мај - Камени 2:0 (1:0)
РУМА: Стадион 1. маја, гледалаца: око 150, судија: Каназир (Ст. Пазова), стрелци: Маројевић у 10. и Алексић у 67. минуту. Жути картони: Штековић, Лужајић, Познан, Алексић (1. мај), Драганић, Балабан, Кнежевић (Камени).
1. МАЈ: Косановић, Познан, Витас, Лужајић, Маројевић (Катић), Достанић (Ераковић), Ћурко (Вукелић), Штековић (Свирачевић), Трумић, Вуковић, Алексић.
КАМЕНИ: Николић, Драганић, Арсић (Јерковић), Праљић (Кнежевић), Радовановић, Џагановић, Требец, Бежановић (Ергић), Маричић (Антонијевић), Балабан (Паунковић), Јовановић.
Румљани настављају са добрим играма, и од самог почетка утакмице ставили су до знања гостима из Ашање да им неће бити лако да се одбране.
У 10. минуту играчи Каменог покушали су да организују напад, али је добро постављени Лужајић одузео лопту и одлично проиграо Стефана Маројевића који је прецизним шутем савладао Николића.
Нису се штедели ривали, на моменте је долазило до варница, али све је било у границама коректног. Притиснута је била одбрана Каменог у неколико наврата, али се на одмор отришло са минималном предношћу домаћих.
У другом делу иста слика, 1. мај је нападао а гости покушавали из контри да ураде нешто више. У 67. минуту Румљани су извели брз напад по десној страни, голман Каменог одбранио је шут Свирачевића, лопта се одбила до Дејана Алексића који је био присебан, шутирао је у небрањени део гола гостију.
ЧСК - Подриње 2:1 (2:0)
ЧОРТАНОВЦИ: Стадион ЧСК-а, гледалаца: око 100, судија: Шљепица (Ст. Пазова), стрелци: Суботин у 15. и Гаџић у 27. минуту (ЧСК), Самарџић у 82. минуту (Подриње). Жути картони: Симић, Суботин, Драгојловић, Глишић (ЧСК).
ЧСК: Бројчин, Д. Суботин (Васојевић), Пекић, П. Суботин, Драгојловић, Глишић, Миленковић, Стајић (Лукић), Гаџић (Терзић), Паунић, Симић.
ПОДРИЊЕ: Мрдак, Печеница, Павловић, Јаковљевић, М. Јанковић (Радуловић), Новаковић, А. јанковић, Ивановић (Петровић), Драгановић, Максимовић, Мартиновић (Самарџић).
У дербију Сремске лиге Чортановчани су савладали госте из Мачванске Митровице и стигли их на табели.
У 15. минуту Драган Суботин је постигао погодак за вођство домаћина, а у 27. минуту Борис Гаџић је повисио резултат.
Нису се гости предавали и у 82. минуту Ђорђе Самарџић је смањио резултат. ЧСК је успео до краја утакмице да сачува мрежу.
Напредак-Зека Буљубаша 2:0 (2:0)
ПОПИНЦИ: Стадион Напретка, гледалаца: око 100, судија: Петровић (Београд), стрелци: Девић у 24. и Спасојевић у 43. минуту. Жути картони: Зорић, Јанићијевић, Лошић (Напредак), Крстић, Павловић, Јуришић, Турудић (Зека Буљубаша).
НАПРЕДАК: Петковић, Јанићијевић, Јаворац, Стојадиновић (Антић), Јакшић (Рудан), Девић, Каламбура (Играч), Лошић, Цветковић (Опачић), Спасојевић (Кокановић), Зорић.
ЗЕКА БУЉУБАША: Колибар, Павловић, Беловуковић, Беговић, Петровић (Стојановић), Илић, Миражић (Миловановић), Турудић (Будечевић), Мартиновић (Кукић), Крстић (Мијаиловић), Јуришић.
Све је решеном у првом полувремену. У 24. минуту центарфор Андреј Девић постигао је гол за вођство Попинчана.
У 45. минуту Андрија Спасојевић је повећао вођство и испоставиће се, поставио коначан резултат.
Припремио: М. К.