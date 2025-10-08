clear sky
СРЕМСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА Румљани преслишали госте из Ашање

08.10.2025. 12:37 12:49
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
2
Фото: screenshot/ Youtube/ FSV

1. мај - Камени 2:0 (1:0)

РУМА: Стадион 1. маја, гледалаца: око 150, судија: Каназир (Ст. Пазова), стрелци: Маројевић у 10. и Алексић у 67. минуту. Жути картони: Штековић, Лужајић, Познан, Алексић (1. мај), Драганић, Балабан, Кнежевић (Камени).

1. МАЈ: Косановић, Познан, Витас, Лужајић, Маројевић (Катић), Достанић (Ераковић), Ћурко (Вукелић), Штековић (Свирачевић), Трумић, Вуковић, Алексић.

КАМЕНИ: Николић, Драганић, Арсић (Јерковић), Праљић (Кнежевић), Радовановић, Џагановић, Требец, Бежановић (Ергић), Маричић (Антонијевић), Балабан (Паунковић), Јовановић. 

Румљани настављају са добрим играма, и од самог почетка утакмице ставили су до знања гостима из Ашање да им неће бити лако да се одбране. 

У 10. минуту играчи Каменог покушали су да организују напад, али је добро постављени Лужајић одузео лопту и одлично проиграо Стефана Маројевића који је прецизним шутем савладао Николића. 

Нису се штедели ривали, на моменте је долазило до варница, али све је било  у границама коректног. Притиснута је била одбрана Каменог у неколико наврата, али се на одмор отришло са минималном предношћу домаћих.   

У другом делу иста слика, 1. мај је нападао а гости покушавали из контри да ураде нешто више.  У 67. минуту Румљани су извели брз напад по десној страни, голман Каменог одбранио је шут Свирачевића, лопта се одбила до Дејана Алексића који је био присебан, шутирао је у небрањени део гола гостију. 



Сремска лига – резултати и пласман

Резултати

Меч Резултат
Напредак – Зека Буљубаша 2:0
1. мај – Камени 2:0
Љуково – Партизан 3:1
Будућност – Слога 1:2
Хајдук (Ш) – Полет 1:3
ЧСК – Подриње 2:1
Хајдук (В) – Јединство 1:1
Борац – Сремац 1:2

Пласман

Поз Клуб Ут П Н И ГР Б
1 Полет 8 7 0 1 21:7 21
2 1. мај 8 7 0 1 19:11 21
3 Подриње 8 6 0 2 22:7 18
4 ЧСК 8 6 0 2 12:7 18
5 Напредак 8 4 2 2 13:5 14
6 Јединство 8 4 1 3 12:10 13
7 Хајдук (Ш) 8 4 0 4 11:13 12
8 Слога 8 3 1 4 14:14 10
9 Љуково 8 2 3 3 11:11 9
10 Борац 8 2 3 3 8:10 9
11 Хајдук (В) 8 2 3 3 9:12 9
12 Камени 8 3 0 5 7:11 9
13 Зека Буљ. 8 3 0 5 5:10 9
14 Сремац 8 2 1 5 8:14 7
15 Будућност 8 1 0 7 9:24 3
16 Партизан 8 1 0 7 7:22 3

ЧСК - Подриње 2:1 (2:0)

ЧОРТАНОВЦИ: Стадион ЧСК-а, гледалаца: око 100, судија: Шљепица (Ст. Пазова), стрелци: Суботин у 15. и Гаџић у 27. минуту (ЧСК), Самарџић у 82. минуту (Подриње). Жути картони: Симић, Суботин, Драгојловић, Глишић (ЧСК).

ЧСК: Бројчин, Д. Суботин (Васојевић), Пекић, П. Суботин, Драгојловић, Глишић, Миленковић, Стајић (Лукић), Гаџић (Терзић), Паунић, Симић. 

ПОДРИЊЕ: Мрдак, Печеница, Павловић, Јаковљевић, М. Јанковић (Радуловић), Новаковић, А. јанковић, Ивановић (Петровић), Драгановић, Максимовић, Мартиновић (Самарџић). 

У дербију Сремске лиге Чортановчани су савладали госте из Мачванске Митровице и стигли их на табели. 

У 15. минуту Драган Суботин је постигао погодак за вођство домаћина, а у 27. минуту Борис Гаџић је повисио резултат. 

Нису се гости предавали и у 82. минуту Ђорђе Самарџић је смањио резултат. ЧСК је успео до краја утакмице да сачува мрежу.

Напредак-Зека Буљубаша 2:0 (2:0)

ПОПИНЦИ: Стадион Напретка, гледалаца: око 100, судија: Петровић (Београд), стрелци: Девић у 24. и Спасојевић у 43. минуту. Жути картони: Зорић, Јанићијевић, Лошић (Напредак), Крстић, Павловић, Јуришић, Турудић (Зека Буљубаша). 

НАПРЕДАК: Петковић, Јанићијевић, Јаворац, Стојадиновић (Антић), Јакшић (Рудан), Девић, Каламбура (Играч), Лошић, Цветковић (Опачић), Спасојевић (Кокановић), Зорић. 

ЗЕКА БУЉУБАША: Колибар, Павловић, Беловуковић, Беговић, Петровић (Стојановић), Илић, Миражић (Миловановић), Турудић (Будечевић), Мартиновић (Кукић), Крстић (Мијаиловић), Јуришић.

Све је решеном у првом полувремену. У 24. минуту центарфор Андреј Девић постигао је гол за вођство Попинчана.

У 45. минуту Андрија Спасојевић је повећао вођство и испоставиће се, поставио коначан резултат.

Припремио: М. К.

