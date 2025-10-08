РУКОМЕТАШ ВОЈВОДИНЕ ЂОРЂЕ ДРАШКО МОРА НА ОПЕРАЦИЈУ РАМЕНА: Упитни наступи у текућој сезони
Кренула је Војводина у нову сезону АРКУС лиге одлучна да се врати на трон након што јој је Партизан у минулој прекинуо низ од 11 година на врху.
На терену рукометаши у црвено-белом изгедају веома добро, фокусирани су на то да на свакој утакмици дају велики број голова, али проблем је што неколико важних чланова тима због повреда није на располагању Владану Матићу.
Очекивало се да Вошин бисер Ђорђе Драшко засија као никада до сад и да иако има 18 година буде један од носилаца игре, али од тога, макар ове сезоне неће бити ништа. Најмлађи од три брата Драшка је повредио раме шутерске руке, па је тако ровит играо на минулом Светском првенству у Египту и додатно је погоршао стање. Терапије нису уродиле плодом па ће тако талентовани Ђорђе морати на операцију, после које следи опоравак, па стога не би чудило да пропусти целу сезону.
Стратег црвено-белих Владан Матић жали што готово целу сезону неће моћи да рачуна на једног од најталентованији младих играча Европе.
– Душа ме боли због тог момка. Планирао сам да игра по 30-40 минута ове сезоне, али повреда се испречила. Играо је ровит Светско првенство за кадете прошлог лета. Покушали смо да избегнемо операцију, али је повреда то захтева. Кубуре и остали бекови с повредама, па тако не смемо да ризикујемо са Миланом Јовановићем, а ни Жоао Педром – рекао је Матић.
Подсетимо, Војводина је синоћ играла дерби петог кола АРКУС лиге са панчевачким Динамом, а следи јој двомеч са екипом имена С.И.Ф. с Фарских Острва у другом колу Еврокупа. Утакмице се играју 17. и 19. октобра у СЦ Слана бара.