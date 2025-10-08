ЗРЕЊАНИНСКА ЛИГА Пуно голова у Боки, али гости из Банатског Деспотовца однели сва три бода
Нафтагас – Младост 2:3 (1:2)
БОКА: Игралиште Нафтагаса, гледалаца: 100. Судија: Н. Милошевић (Зрењанин). Стрелци: Марио Сенте у 31. и Давор Гуран у 81. минуту за Нафтагас, Бојан Топаловић у 11. и Мирко Крстовић у 22. и 70. минуту за Младост. Жути картони: М. Сенте, К. Кашлик (Нафтагас), П. Топаловић, Б. Пивач (Младост).
НАФТАГАС: Н. Протић 7, М. Сенте 7,5, Ракић 7, Наранчић 7, К. Кашлик 6,5, М. Петровић 6,5, Јакшић 7, С. Тришић 6,5 (Ш. Шајн 6), А. Тришић 7, Ж. Томин 7 (Бошков 7), Д. Гуран 8.
МЛАДОСТ (БД): Т. Марић 7,5, Мијатовић 7, С. Топаловић 8, Стефанов 7 (Р. Нађ 7), П. Топаловић 7, Б. Топаловић 8, М. Топаловић 7, Л. Каурин 7, Б. Пивач 7, М. Крстовић 9, М. Лаловић 8.
У Боки је одиграна права фудбалска представа, где су се боље снашли искуснији фудбалери из Банатског Деспотовца.
Гостима је ишла у прилог и индолентна одбрана Нафтагаса, која није имала решења за Бојана Топаловића и двоструког стрелца Мирка Крстовића.
МСК – Лехел 7:0 (2:0)
МИХАЈЛОВО: Игралиште: „Лигет“, гледалаца: 100. Судија: Р. Новаков (Томашевац). Стрелци: Јакшић у 35, 82, Г. Исак у 45+1, 89, Вукоје у 68, Живанов у 86. и Тумо у 90. минуту. Жути картони: Живанов, Гуљаш, Тумо, Рама, Г. Исак (МСК), Пењин, Такач, Томовић, Фекете (Лехел). Цр. картони: М. Мршић у 62. минуту (МСК), М. Томовић у 73. минуту (Лехел).
МСК: А. Оморјан 8, Мршић 7, Живанов 8, Гуљаш 8 (Д. Милетић 7), Ступар 7 (Д. Цвејанов –), Тумо 8, Рама 7 (Г. Исак 9), Тот 7 (Радованац 7), Попић 7, Јакшић 8, М. Вукоје 8 (А. Зећири –).
ЛЕХЕЛ: С. Јевремов 5, Аслани 5, Гуран 5 (Ф. Фекете 5,5), Илибашић 5, Пењин 5, Такач 5, Томовић 5, Петровић 5, Рајић 5, И. Чупић 5,5 (Ш. Бука 5), Месарош 5.
Михајловчани су ове јесени одиграли најбољу партију, високо су поразили кондиционо неспремне Мужљанце.
У екипи МСК-а све је функционисало беспрекорно, неухватљиви су били за целокупну одбрану Лехела Љубиша Јакшић, Габријел Исак, Марко Вукоје, Стефан Живанов и Бојан Тумо, који су изрешетали мрежу гостију.
Напредак – ЖФК Банат 1:2 (1:1)
БАНАТСКА ТОПОЛА: Игралиште: Напретка, гледалаца: 100. Судија: Н. Драган (Кикинда). Стрелци: М. Марић у 15. минуту за Напредак, И. Томић у 29. и Л. Ђукић у 66. минуту за ЖФК Банат. Жути картони: Дакић, Џин, Јелача (Напредак), Путић, Марјановић, Цветићанин, Билбија (ЖФК Банат). Црвени картон: Милован Медић у 43. минуту и Душан Баћан (после утакмице, ЖФК Банат).
НАПРЕДАК (БТ): Стојадинов 6,5, Б. Завишин 6, Дакић 6,5 (Станковић 6), Марић 7,5, Ранков 7 (Секереш 6), Јосимовић 7, Г. Грујић 7 (С. Поповић 6), Дрљача 6,5, Бербаков 6, Џин 6,5 (И. Фучак 6), Јелача 6.
ЖФК БАНАТ: Д. Баћан 7,5, Путић 7, Бојић 7, Марјановић 7 (М. Змијанац 7), Цветићанин 7, М. Медић 6,5, Ђукић 9, Попов 7, Д. Штрбац 7 (Н. Билбија –), И. Томић 8, А. Малек 7 (М. Пјевчевић –).
Популарни „железничари“ протутњали су кроз Банатску Тополу, где су на крају заслужено славили. Домаћи су први су дошли у вођство у 15. минуту, када је искусни Мирослав Марић успео да затресе мрежу Душана Баћана.
Зрењанинци се нису предавали и изједначење је уследило у 29. минуту, када је Илија Томић надмудрио голмана Ивана Стојадинова. Тачку на овај меч поставио је у 66. минуту Ђукић, који је прецизним шутем са 10 метара искоса потрефио угао немоћног голмана Стојадинова.
Омладинац – Билећанин 3:0 (1:0)
РАВНИ ТОПОЛОВАЦ: Стадион: „Херцеговина“, гледалаца: 100. Судија: Н. Марков (Зрењанин). Стрелци: Јован Козић у 45, 47. и Иван Маркоски у 79. минуту за Омладинац (РТ). Жути картон: М. Вујовић (Билећанин).
ОМЛАДИНАЦ: Матковић 8, Ђукић 7,5 (Његош Новаковић), Мандић 7, Н. Бајат 8, Кујунџић 8 (Шаренац 7), Козић 9 (Арсић 7), Радишић 7 (Урош Новаковић –), Дапчевић 7, Вукајловић 7, Стевановић 7 (Маркоски 8), Хованец 7.
БИЛЕЋАНИН: Васић 6,5, Пијетловић 6,5 (Р. Јоксимовић 7), Вујовић 7, Алексић 6,5, Рајков 7, Грубачић 6,5 (А. Чонтош 6), М. Маговчевић 7, Вучковић 7, Ковачевић 6, Пејин 7 (М. Пека 6,5), Милошевић 7.
У Равном Тополовцу одигран је дерби старих ривала, где су домаћи добро отворили утакмицу и први дошли у вођство, када је у самом финишу првог полувремена, виспрени Јован Козић начео мрежу Сечањаца преваривши голмана Васића.
Већ у 47. минуту поново је на сцени био двоструки стрелац Козић, који је шутирао са 10 метара, а лопта се нашла иза леђа голмана Билећанина.
Шеф стручног штаба Омладинца, Јово Симанић, увео је џокера са клупе Ивана Маркоског, који се у 79. минуту нашао сам у срцу шеснаестерца гостију и затресао мрежу.
Полет – Борац (А) 3:0 (2:0)
НАКОВО: Игралиште: Полета, гледалаца: 100. Судија: С. Мијатовић (Житиште). Стрелци: У. Зорић у 14, Д. Кочиш у 44. и Н. Ђукић у 68. минуту за Полет. Жути картони: Н. Нешић (Полет), Кондић, М. Самолов, И. Бичанин и тренер Александар Баста (Борац А). Црвени картон: Марко Цвијан у 84. минуту (Полет).
ПОЛЕТ: Д. Савков 8, Надлачки 7 (Д. Буцало 7), Петровић 7, Фејеш 7, У. Зорић 8 (Н. Радић –), Шћепановић 7, Драганов 7,5 (М. Цвијан 7), Кочиш 9, Бабић 7, Ђукић 8 (Бербаков 6,5), Н. Нешић 7 (Д. Инђић 7).
БОРАЦ (А): А. Пухар 6,5, Кондић 6,5, Р. Аћамовић 6, М. Самолов 6,5, Зечевић 7, Маринац 6, Д. Гајинов 6 (Д. Попов 7), Стојичић 6, Ж. Грујић 6,5, М. Вујиновић – (И. Бичанин 7), Владетић 7.
Чета тренера Полета из Накова Александра Кресоје већ у првом полувремену стекла је солидно вођство.
Нерешива енигма за одбрану Александровчана били су Урош Зорић и Данијел Кочиш. Тачку на овај сјајан меч поставио је Небојша Ђукић, који је у 68. минуту натерао голмана Борца, Александра Пухара на капитулацију за коначних 3:0.
Делија – Војводина 0:4 (0:3)
МОКРИН: Игралиште: Делије, гледалаца: 100. Судија: М. Печек (Кикинда). Стрелци: Ненад Гаврић у 2. и Саша Барбат у 8, 9. и 67. минуту за Војводину. Жути картони: Д. Перишић, Ј. Јолић (Делија), Б. Голић (Војводина). Црвени картон: Јовица Јолић у 79. минуту (Делија).
ДЕЛИЈА: Л. Врачев 5, М. Марков 5 (Костић 5), Н. Јолић 5 (Барбул 5), К. Јолић 5 (Леваи 5), Дејан Миладинов 5 (Толмачев 5), Дарко Миладинов 5, Попов 5, Д. Перишић 5, Ј. Јолић 5, Н. Врачев 5 (Ладичорбић 5), Србљин 5.
ВОЈВОДИНА: В. Кнежевић 8, Гаврић 8, Д. Попов 7, Д. Пајташев 7, Б. Голић 7,5 (Б. Чолак 7), Д. Бакић 7 (Д. Мунћан –), Н. Бакић 8, С. Барбат 9 (С. Јелача –), Милин 7 (Д. Сараволац 7), Моноштори 7 (М. Цуцул –), С. Селаковић 7.
Фудбалери из Башаида надиграли су Мокринчане. Саша Барбат начинио је хет-трик, а један погодак постигао је искусни Ненад Гаврић.
Голман Делије, Лука Врачев, у тим моментима био је немоћан да одбрани прецизне шутеве који су завршили у његовој мрежи.
Русанда – Јединство 1:4 (0:0)
МЕЛЕНЦИ: Игралиште: Русанде, гледалаца: 100. Судија: А. Етвеш (Зрењанин). Стрелци: Миљан Миливојев у 79. (из пенала) за Русанду, Ненад Пецарски у 47, Кристијан Хајду у 55, Радислав Ћурчић у 62. и Жолт Фаркаш у 71. минуту за Јединство. Жути картони: Вулетин, Д. Стеванов (Русанда), У. Станковић и представник клуба Ранко Симић (Јединство НБ).
РУСАНДА: М. Куручев 6,5, Вулетин 6, Попов 6, Чешљаров 7, Станишић 6,5, Д. Стеванов 7, Д. Влачић 6 (Миљан Миливојев 7,5), Оџин 6,5, Јанковић 7 (Б. Лончарски 6,5), М. Куручев 6,5 (Шкондрић 7), Н. Ољача 6,5.
ЈЕДИНСТВО (НБ): Б. Весков 8, Станковић 7, Ћурчић 8, Пецарски 8 (А. Марчић 7), Веселиновић 7, Ж. Фаркаш 9, К. Хајду 8, Ј. Вребалов 7,5, Радовановић 7, Н. Кеврешанов 7, С. Ковачев 8.
Припремио: П. Станић