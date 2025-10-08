ВАРАДИНСКИ МОСТ ОД СУТРА ПРОХОДАН Радови се настављају по фазама, ево како ће се саобраћај одвијати
08.10.2025. 13:06 13:12
Саобраћај на Варадинском мосту ће, како кажу у Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције, од четвртка, 9. октобра, поново бити успостављен, у оба смера.
Наставак радова на поправци коловоза даље ће се одвијати фазно, на навозима моста.
Наредних дана радови ће се изводити на Тргу незнаног јунака (десна страна гледано из правца Петроварадина ка центру града), те ће бити онемогућено скретање десно са Београдског кеја ка Булевару Михајла Пупина и Улици војводе Путника, као и са моста ка Кеју.
У овој фази радова биће могуће десно скретање са Булевара Михајла Пупина према Београдском кеју, као и приступ Варадинском мосту са Кеја.