clear sky
16°C
08.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1717
usd
100.1553
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВАРАДИНСКИ МОСТ ОД СУТРА ПРОХОДАН Радови се настављају по фазама, ево како ће се саобраћај одвијати

08.10.2025. 13:06 13:12
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Варад
Фото: Град Нови Сад

Саобраћај на Варадинском мосту ће, како кажу у Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције, од четвртка, 9. октобра, поново бити успостављен, у оба смера.

Наставак радова на поправци коловоза даље ће се одвијати фазно, на навозима моста.

Наредних дана радови ће се изводити на Тргу незнаног јунака (десна страна гледано из правца Петроварадина ка центру града), те ће бити онемогућено скретање десно са Београдског кеја ка Булевару Михајла Пупина и Улици војводе Путника, као и са моста ка Кеју.

У овој фази радова биће могуће десно скретање са Булевара Михајла Пупина према Београдском кеју, као и приступ Варадинском мосту са Кеја.

варадински мост
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај