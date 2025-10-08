ЗЛАТО И СРЕБРО ЗА СЕНИОРЕ У СОФИЈИ У БАДМИТОНУ: Додеру шампионска титула са Лончаревом и вицешампионска са Лукићем

У главном граду Бугарске, сениорски репрезентативци су имали одличан наступ. На традиционалном светском сениорском турниру ’’Yonex Bulgarian International Championship’’, који је одржан од 2. до 5. октобра, Андрија Додер и Сара Лончар су освојили златну медаљу у конкуренцији мешовитих парова док су Андрија Додер и Сергеј Лукић постали вицешампиони у конкуренцији мушких парова. Андрија Додер је, са освојеном златном и сребрном медаљом, био најуспешнији играч турнира.

Фото: Doder i Lončar, foto. Badminton savez Srbije

Лончарева и Додер, иако без статуса носиоца турнира, ређали су победу за победом. У мечу осмине финала надиграли су бугарски микс Јорданов / Каркадова (21:8, 24:22), док су у четвртфиналу победили швајцарски пар Чантакесон / Мецгер (21:18, 25:27, 21:9). Швајцарце, Франковил / Франковил, овај пут четврте носиоце, ималиа су за противнике и у полуфиналном мечу. Поново су Андрија и Сара били бољи у три сета (21:18, 15:21, 21:12). У великом финалу састали су се са првим носиоцима, пољским мешовитим паром Слепецки / Комич. Као и у претходним мечевима, била су поново потребна три сета да Андрија и Сара стигну до првог места и шампионске титуле (21:13, 21:10, 21:15).

Фото: Mesoviti dubl, foto: Badminton savez Srbije

У конкуренцији мушких парова Андрија Додер и Сергеј Лукић нису имали ’’лак посао’’. До финала су морали да остваре четири везане победе. Успели су у томе. Редом су ’’падали’’ Швајцарци Франковил / Панза (21:14, 21:13), Шпанци Де Бургос / Москера (21: 13, 21:17), Пољаци Буткус / Цибулски (21:18, 21:14) и Чеси Хавличек / Швејда (21:12, 21:16). У финалном мечу, на жалост, исцрпљени Додер и Лукић, после освојеног првог сета нису успели да издрже неопходан темпо и притисак противника. Пољаци, Кравчик / Слепецки, други носиоци турнира, освојили су злато док је сребро припало нашем мушком дублу.

Фото: Muski dubl, foto: Badminton savez Srbije

Српски тим у Бугарској су чинили: Андрија Додер, Сергеј Лукић, Борко Петровић, Сара Лончар, Марија Судимац и Сања Перић. У конкуренцији женског сингла Марија Судимац је стигла до осмине финала, у којем је поражана од финске репрезентативке Петре Сарнивара, у три сета. Сара Лончар је завршила такмичење у шеснаестини финала у истој конкуренцији. Борко Петровић није прошао квалификације у појединачној конкуренцији. У мешовитим паровима Борко Петровић и Сања Перић су стигли до осмине финала.

’’Веома сам срећан због постигнутог успеха. Напоран рад и труд, током читаве године, се исплатио. Надам се да је ово почетак и да ћемо, у блиској будућности, донети још много медаља српском бадминтону и нашој држави’’ – изјавио је Андрија Додер, српски репрезентативац.

Учешће репрезентативаца на “Yonex Bulgarian International Championship” подржало је Министарство спорта Републике Србије обезбедивши потребна финансијска средства.