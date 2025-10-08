Преминуо некадашњи генерални секретар Звезде Милош Маринковић
Некадашњи генерални секретар фудбалског клуба Црвена звезда Милош Миша Маринковић преминуо у 89. години, саопштио је данас шампион Србије.
Звезда је у саопштењу навела да је Маринковић био један од најзначајнијих оперативаца у историји клуба.
"Рођен 18. марта 1936. године, Милош Маринковић је од најранијих дана био део црвено-беле породице. Био је сведок првог лигашког дербија између Црвене звезде и Партизана, одиграног 5. јануара 1947. године догађаја који је означио почетак великог спортског ривалства и епохе која траје до данас", саопштено је на званичном сајту клуба.
Црвена звезда је истакла да је Маринковић провео више од две деценије на најодговорнијим функцијама у клубу.
"Најдуже је обављао дужност секретара стручног штаба, пратећи клуб на чак 684 званичне утакмице, међу којима је и она најважнија финале Купа европских шампиона у Барију 1991. године, када је Црвена звезда покорила Европу. Познат по изузетној педантности, Маринковић је од првог вечитог дербија 1947. године па све до утакмице између Црвене звезде и Зенита 2004. године брижљиво записивао сваки састав и сваког стрелца, стварајући непроцењиву архиву која представља сведочанство његове преданости и љубави према Црвеној звезди", навела је Црвена звезда.
Шампион Србије је подсетио да је Маринковић био и један од кључних учесника у операцији преношења стадиона из државног у власништво Црвене звезде, чиме је дао огроман допринос очувању и јачању темеља клуба.
"По пензионисању Владимира Цветковића, Маринковић је обављао дужност генералног секретара клуба, а затим и првог човека Спортског друштва Црвена звезда, настављајући да служи свом вољеном клубу са истим жаром, одговорношћу и љубављу", додаје се у саопштењу.
Маринковић је каријеру градио и у Фудбалском савезу Југославије.
"На нашим просторима остаће упамћен као родоначелник спортског маркетинга, визионар који је међу првима препознао значај професионалне организације и односа са навијачима у спорту. Маринковић ће остати упамћен као тихи херој иза кулиса, човек који је живео за Црвену звезду и који је знањем, посвећеношћу и карактером уткао неизбрисив траг у историју нашег клуба. Црвена звезда изражава најдубље саучешће породици Маринковић", закључује се у саопштењу Црвене звезде.