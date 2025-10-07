Преминуо после дуге и тешке болести
IN MEMORIAM Зоран Васић (1964–2025)
После дуге и тешке болести, у 62. години живота, преминуо је Зоран Васић – Васке, некадашњи изврсни рукометаш, судија и контролор, човек који је цео свој живот посветио рукомету.
Рођен 4. марта 1964. године, рукометом је почео да се бави 1976. у родној Црвенки, где је већ четири године касније постао првотимац. У богатој играчкој каријери наступао је за Црвенку и Врбас, са којима је оставио дубок траг и остварио бројне успехе. Као јуниорски првак Југославије (Скопље, 1981) и освајач Купа Југославије 1988. године, остао је упамћен као један од најпоузданијих и најпожртвованијих рукометаша своје генерације.
Као омладински репрезентативац Југославије, Васић је одиграо више од стотину утакмица, освојио бронзану медаљу на Светском првенству у Италији 1985. године, као и две балканске титуле — доприносећи успесима једне од најталентованијих генерација југословенског рукомета.
По окончању играчке каријере, наставио је да служи спорту који је волео. Посветио се суђењу и убрзо постао савезни судија Прве лиге, у то време највишег ранга такмичења, а касније и савезни контролор, преносећи своје знање и искуство млађим генерацијама.
Васке је био човек неуморне енергије, искрене доброте и великог спортског срца. Као истински ентузијаста, цео живот је био везан за рукомет — не само као играч и судија, већ и као хроничар. Са много љубави радио је на монографији о историји рукомета у Црвенки, желећи да сачува сећање на све генерације које су градиле овај спорт.
Напустио нас је човек који је рукомет живео сваког дана — прво као играч, затим као судија, а увек као пријатељ и ослонац свима који су делили његову страст и љубав према овом спорту.
Сахрана Зорана Васића обављена је у уторак, 7. октобра 2025. године, на црвеначком гробљу.