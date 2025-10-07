ДЕРБИ РУКОМЕТАША ВОЈВОДИНЕ И ДИНАМА У АРКУС ЛИГИ (20.30): Победник заузима чело табеле
Актуелни вицешампиони Србије у рукомету, играчи Војводине, показали су у прва четири кола АРКУС лиге да желе експресан повратак на трон.
Ипак, поред шампиона Партизана, појавила се још једна екипа која је коначно сазрела за напад на трофеј — панчевачки Динамо, који је у другом колу савладао Партизан и, уз Војводину, једини је тим са све четири победе. Дуел Новосађана и Панчеваца игра се вечерас од 20.30 часова у СЦ „Слана бара“.
Стратег Војводине, Владан Матић, свестан је квалитета ривала, али је уверен у победу своје екипе.
– Поновићу да нам је циљ да славимо у свакој утакмици, па тако и против Динама. Знамо да су одлична екипа, о чему сведоче резултати. Годинама су међу најбољима у држави и играју у готово непромењеном саставу. Ми смо се такође добро представили на старту првенства. Играмо модеран рукомет, трудимо се да постигнемо много голова на свакој утакмици и упоредо исправљамо ствари које нису биле добре. Очекујем захтеван дуел, али сам уверен да ће моји играчи изаћи као победници – рекао је Матић.
АРКУС ЛИГА 5. КОЛО
Среда
Војводина – Динамо (20.30)
Партизан - Врање (17)
Металопластика – Шамот (19)
Субота
Дубочица – Пролетер (18)
Раднички – Југовић (19)
Понедељак
Кикинда - Црвена звезда (19)
Подсетимо, Војводина је у досадашњем току првенства без већих проблема савладала Врање, Југовић и Шамот. Панчевци су посебну пажњу скренули тријумфом над Партизаном у другом колу, а пред четом Николе Јаневског падали су и Југовић, Шамот и Кикинда. Банаћани су пред почетак сезоне најавили да су спремни да од екипе која је увек при врху постану екипа на самом врху. Свесни квалитета ривала, наговестили су напад на један домаћи трофеј, а судећи по уводним утакмицама у лиги, кадри су да то обећање и испуне.
Бор у трећем колу Еврокупа
Рукометашице борба успеле су да из двомеча са Макабијем изађу као победнице и пласирају се у треће коло Еврокупа. Главни адут српског тима био је домаћи терен пошто су се споразумно бе утакмице играле у Бору. У првом сусрету наш тим је славио са 24:21 (11:12), а у другом потврдио пролаз у наредну рунду – 32:26 (17:9).