ВАТЕРПОЛИСТКИЊЕ ВОЈВОДИНЕ ГОСТУЈУ ПАРТИЗАНУ: Новосађанке фаворити

07.10.2025. 13:57 13:59
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
natalija-corda
Фото: Наталија Ћорда, фото: ВК Војводина

Ватерполисткиње Војводине до сада су одиграле два дуела у Првенству Србије и оба су убедљиво добиле.

Прво су у оквиру А групе бадиграле Палилулу са 20:6, а онда Црвену звезду са 21:5. 

У среду од 20.30 часова Новосађанке играју утакмицу трећег кола А групе Првенства Србије против Партизана. Меч се игра у Београду у СЦ Вождовац на Бањици.

Војводина, која брани титулу је фаворит у овом дуелу. Десни бек Војводине Наталија Ћорда је то и напоменула.

- Атмосфера у екипи је одлична. Вредно тренирамо и трудићемо се да оправдамо улогу фаворита против Партизана - казала је Ћорда.

Г. М.

вк војводина Вошин кутак
Спорт Ватерполо
