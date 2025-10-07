ВАТЕРПОЛИСТКИЊЕ ВОЈВОДИНЕ ГОСТУЈУ ПАРТИЗАНУ: Новосађанке фаворити
07.10.2025. 13:57 13:59
Ватерполисткиње Војводине до сада су одиграле два дуела у Првенству Србије и оба су убедљиво добиле.
Прво су у оквиру А групе бадиграле Палилулу са 20:6, а онда Црвену звезду са 21:5.
У среду од 20.30 часова Новосађанке играју утакмицу трећег кола А групе Првенства Србије против Партизана. Меч се игра у Београду у СЦ Вождовац на Бањици.
Војводина, која брани титулу је фаворит у овом дуелу. Десни бек Војводине Наталија Ћорда је то и напоменула.
- Атмосфера у екипи је одлична. Вредно тренирамо и трудићемо се да оправдамо улогу фаворита против Партизана - казала је Ћорда.
Г. М.