Ево када се одржава жреб за шеснаестину финала Купа Србије
Жреб парова 1/16 финала Купа Србије биће одржан у среду, 15. октобра од 14 часова у Спортском центру Фудбалског савеза Србије (ФШ) у Старој Пазови, саопштио је данас ФСС.
ФСС је навео да се у првој групи тимова (16 клубова чланова Суперлиге који су такмичарске 2024/2025. заузели од 1. до 16. места) налазе: Црвена звезда, Партизан, Нови Пазар, ОФК Београд, Раднички 1923 (Крагујевац), Војводина, ТСЦ, Младост (Лучани), Чукарички, Железничар (Панчево), ИМТ, Спартак, Раднички (Ниш), Текстилац, Јединство (Уб).
У другој групи тимова (11 клубова чланова Прве лиге такмичарске 2024/2025. који нису учествовали у предтакмичењу и пет клубова победника у предтакмичењу за Куп Србије) биће: Радник (Сурдулица), Јавор, Младост ГАТ, Мачва, Вождовац, Графичар, ОФК Вршац, Борац 1826 (Чачак), Земун, Трајал, Дубочица, Нафтагас Елемир (Зрењанин), Мокра Гора, Слован (Рума), Будућност (Добановци), Слобода (Ужице).
ТЕРМИНИ
1/16 финала 29.октобар
1/8 финала 2. децембар
1/4 финале 4. март 2026.
1/2 финале 29. април 2026.
Финале 13. мај 2026.