07.10.2025.
Нови Сад
ДАНИЛОВИЋ И КОСТЈУК ЕЛИМИНИСАНЕ у првом колу турнира у Вухану у дубл конкуренцији

07.10.2025. 16:37 16:42
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
danilovic
Фото: Youtube Printscreen/ Sport Klub

Српска тенисерка Олга Даниловић и Украјинка Марта Костјук нису успеле да се пласирају у друго коло WТА турнира у Вухану у конкуренцији дублова.

Даниловић и Костјук су данас у првом колу поражене Кинескиње Хањи Гуо и Рускиње Александре Панове 7:5, 6:3.

Гуо и Панова ће у другом колу играти против Хао-Чинг Чан и Ксињу Јианг.

Даниловић је у понедељак у првом колу у сингл конкуренцији поражена од Данкиње Кларе Таусон 6:3, 7:5.

WТА турнир у Вухану се игра за наградни фонд од 3.564.963 долара.

олга даниловић тениски турнир
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
