ДАНИЛОВИЋ И КОСТЈУК ЕЛИМИНИСАНЕ у првом колу турнира у Вухану у дубл конкуренцији
07.10.2025. 16:37 16:42
Српска тенисерка Олга Даниловић и Украјинка Марта Костјук нису успеле да се пласирају у друго коло WТА турнира у Вухану у конкуренцији дублова.
Даниловић и Костјук су данас у првом колу поражене Кинескиње Хањи Гуо и Рускиње Александре Панове 7:5, 6:3.
Гуо и Панова ће у другом колу играти против Хао-Чинг Чан и Ксињу Јианг.
Даниловић је у понедељак у првом колу у сингл конкуренцији поражена од Данкиње Кларе Таусон 6:3, 7:5.
WТА турнир у Вухану се игра за наградни фонд од 3.564.963 долара.