(ВИДЕО) ХАОС КОД СТАДИОНА ПАРТИЗАН: Жестока туча навијача – севале и бакље
07.10.2025. 16:47 17:23
Жесток сукоб навијача догодио се испред стадиона Партизана.
Испред стадиона Партизана у Хумској улици је дошло до инцидента и физичког обрачуна навијача, који је привукао пажњу пролазника и брзо се проширио друштвеним мрежама.
На снимцима који су се појавили на интернету види се група навијача у сукобу, док су у ваздуху летеле бакље и пиротехника. Према првим информацијама, ситуација је трајала неколико минута, а затим су се учесници разбежали.
За сада нема званичних података о повређенима нити о евентуалним привођењима.