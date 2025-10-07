overcast clouds
(ВИДЕО) ХАОС КОД СТАДИОНА ПАРТИЗАН: Жестока туча навијача – севале и бакље

07.10.2025. 16:47 17:23
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
фудбал
Фото: Printscreen/partizan.rs

Жесток сукоб навијача догодио се испред стадиона Партизана.

Испред стадиона Партизана у Хумској улици је дошло до инцидента и физичког обрачуна навијача, који је привукао пажњу пролазника и брзо се проширио друштвеним мрежама.

На снимцима који су се појавили на интернету види се група навијача у сукобу, док су у ваздуху летеле бакље и пиротехника. Према првим информацијама, ситуација је трајала неколико минута, а затим су се учесници разбежали.

За сада нема званичних података о повређенима нити о евентуалним привођењима.

 

 

Спорт Фудбал
