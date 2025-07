СУКОБ У НОВОМ ПАЗАРУ: Туча навијача увертира пред дуел са Јагелонијом

Наиме, пред први меч другог кола квалификација за Лигу конференција дошло је до сукоба домаћих и гостујућих навијача.

Познато је да присталице пољског клуба често на својим мечевима истичу пароле са натписом „Косово је Србија“, тако је било између осталог и кад је Јагелонија прошле сезоне гостовала ТСЦ-у у Бачкој Тополи.

Сукобиле су се две групе навијача, што се и види на снимку популарне странице на „Иксу“ која прати сукобе хулигана широм Европе.

24.07.2025, FK Novi Pazar - Jagiellonia Białystok🇵🇱, fight between Novi Pazar and Jagiellonia Białystok before match, click for more here: https://t.co/n9L34MaXMx



All in one place. Tap to download.

🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/hb3T48uHBj

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) July 24, 2025