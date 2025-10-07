(ВИДЕО) НОВИ ДЕТАЉИ ТУЧЕ ХУЛИГАНА КОД СТАДИОНА ПАРТИЗАНА: Делије усред бела дана напале бутик Гробара у Хумској, има повређених
Овог уторка у поподневним часовима, дошло је до масовне туче хулигана испред стадиона Партизана у Хумској улици!
Како незванично сазнаје Телеграф, Делије су напале Гробаре испред стадиона, а мета је према информацијама био навијачки бутик црно-белих, а има и повређених.
На снимку који се појавио на друштвеним мрежама, могао се видети велики број маскираних хулигана, како се обрачунавају, а севале су и бакље.
Сада је Телеграф дошао у посед новог снимка масовног окршаја хулигана, који је забележила камера навијачког бутика, а како се може видети, све се догодило управо на платоу испред бутика, а током туче, коришћени су и каишеви, као и већ поменуте бакље.
Како се може видети на снимку, у једном тренутку, један од хулигана је пришао другом, и бакљом му спржио лице и део главе, а како је све то изгледало, можете видети испод.