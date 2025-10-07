ЂОКОВИЋ ОДБИО ИНТЕРВЈУ, па се огласио на друштвеним мрежама
07.10.2025. 18:26 18:29
Коментари (0)
Српски тенисер Новак Ђоковић огласио се на друштвеним мрежама после пласмана у четвртфинале Шангаја.
Ђоковић је уз доста муке савладао Ђаумеа Мунара после три сета, а по завршетку дуела није давао изјаве.
Тачније, кратко се обратио преко разгласа навијачима који су му пружили велику подршку током више од два и по часа борбе.
"Тежак дан на послу. Веома физички захтевно. Срећом, имам најбољу подршку на свету", написао је Ђоковић.
Ђоковића је мучила лева нога током целог дуела, а и овога пута није изостало повраћање услед тешких услова за игру.
Наредни ривал биће му Зизу Бергс.