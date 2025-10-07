broken clouds
ПОСКУПЉУЈЕ ДАЉИНСКО ГРЕЈАЊЕ У СУБОТИЦИ Нове цене од 1. новембра

07.10.2025. 11:54
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ С. Иршевић
Фото: Pixabay.com/Ilustracija

СУБОТИЦА: Градско веће Суботице одобрило је повећање цена даљинског грејања, које ће ступити на снагу од 1. новембра.

Одлука је донета на седници Градског већа, након што је ЈКП „Суботичка топлана“ званично затражила корекцију тарифе за своје кориснике.

Према новој одлуци, стамбени потрошачи ће за варијабилни део плаћати 8,04 динара по киловат-часу испоручене топлотне енергије, док фиксни део, обрачунат по површини стана, износи 45,24 динара по квадратном метру грејне површине. Пословни простори плаћаће 10,05 динара по киловат-часу потрошене енергије, а за инсталисану снагу цена је 383,95 динара по киловату. На све наведене цене обрачунава се ПДВ од 10 посто.

ЈКП „Суботичка топлана“ снабдева 10.592 стамбена и 327 пословних потрошача. У образложењу захтева за повећање цена наведено је да су трошкови енергената значајно порасли – варијабилни трошкови пословања порасли су за 7,04% у односу на прошлу годину, уз посебно повећање цене природног гаса за 4,12% и електричне енергије за 10,01%.

Из предузећа подсећају да су цене даљинског грејања остале непромењене од 2018. до краја 2022. године. Упркос каснијим повећањима, финансијско стање Топлане је забрињавајуће – 2023. година је завршена са губитком од 1,26 милиона динара, а коефицијент ликвидности пао је са 101,62 на 56,05.

Представници „Топлане“ истичу да су цене и даље испод тржишних и да је корекција неопходна како би се очувала стабилност система даљинског грејања и обезбедило редовно снабдевање топлотом за све кориснике, укључујући јавне, образовне, здравствене и културне установе у граду.

Војводина Бачка
