ДЕЧЈА НЕДЕЉА У НОВОМ САДУ Седам дана забаве, креативности, спорта и дружења ПОГЛЕДАЈЕ ЦЕЛОКУПНИ ПРОГРАМ

ДЕЧЈА НЕДЕЉА У НОВОМ САДУ Седам дана забаве, креативности, спорта и дружења
Деца из Новог Сада и њихови гости ове седмице имају јединствену прилику да се друже, стварају и уживају у игри ван дигиталног света.
Манифестација „Дечја недеља 2025“ почела је свечаним отварањем у Музичкој школи „Исидор Бајић“, уз наступе полазника семинара „Летња музичка авантура – Дружицирaње“, дечјег хора „Бајићеви славуји“ и бројних гостију.
Седмодневни фестивал, који ће трајати до недеље, 12. октобра, по 11. пут организује Удружење грађана „Живот као инспирација“ уз подршку Града Новог Сада. Циљ је да деца имају прилику да уживају у разноврсним бесплатним културним, спортским и едукативним програмима и радионицама на бројним локацијама широм града.
Помоћник градоначелника Александар Петровић подсетио је на значај оваквих активности.
„Ово је недеља посвећена управо вама – деци. Недelja у којој славимо ваше детињство, ваше право да будете срећни, заштићени, да учите, растете и развијате своје таленте. Град Нови Сад континуирано улаже у боље услове за живот деце, од изградње и реконструкције вртића и школа, до бесплатних уџбеника и награђивања најуспешнијих ђака“, рекао је Петровић.
Током ове седмице, малишани ће моћи да учествују у богатом програму: од креативних радионица у Музеју Војводине, спортских активности на Спенсу, обиласка центра града са туристичким водичима, до едукативних радионица у Дигиталном омладинском центру и инклузивних изложби у библиотекама.
Програми су намењени деци свих узраста и њиховим родитељима, са циљем да се деца друже, истражују свет око себе и проводе време без мобилних телефона, у непосредном контакту са вршњацима и културом града.
Програм по данима са сатницом:
Уторак, 7. октобар
-
09:00–18:00 – Обилазак и креативна радионица за децу у Музеју Војводине
-
10:00 – Организовани обилазак језгра града са туристичким водичима (TONS)
-
10:00 и 11:00 – Презентација борилачких спортова „Учим да се браним“ на Спенсу
-
10:00 – Радионица културног наслеђа за децу у КЦ „Младост“
-
10:00 – Радионица „Покретне руке“ у П.У. „Радосно детињство“ и вртићу „Црвенкапа“
-
10:00 – Обилазак подземља Петроварадинске тврђаве и музеја
-
19:00 – Отварање инклузивне изложбе „Како сам постала сликарка“ Јелене Дамњановић у огранку библиотеке „Стеван Сремац“
Среда, 8. октобар
-
09:00–18:00 – Обилазак и креативна радионица у Музеју Војводине
-
09:15 – Крос за предшколце из П.У. „Радосно детињство“ на Штранду
-
09:30 – Едукативно-забавна радионица „Најсмешнија маска“ у Дигиталном омладинском центру
-
10:30 – Креативна радионица „Направи свој накит“ у Дигиталном омладинском центру
-
11:30 – Едукативна радионица „Наука или магија“ у Дигиталном омладинском центру
-
12:00 – Едукативна радионица „Научни љигавац“ у Дигиталном омладинском центру
-
17:00 – Културно-уметнички програм „Ал је леп овај свет“ у КЦ „Младост“
-
19:00 – Панел дискусија за родитеље „Аутизам – и шта сад?“ у Дигиталном омладинском центру
Четвртак, 9. октобар
-
09:00–18:00 – Обилазак и креативна радионица у Музеју Војводине
-
09:30 – Представа за децу „Ко се боји књиге још“ на Спенсу
-
10:00 – Радионица културног наслеђа за децу у КЦ „Младост“
-
10:30 – Представа „Јежева кућица“ на Спенсу
-
11:30 – Представа „Храбри тигрић“ на Спенсу
-
18:00 – Пројекција филма „Принцеза коју је oteo zmaj који отима принцезе“ у КЦ „Младост“
Петак, 10. октобар
-
09:00–18:00 – Обилазак и креативна радионица у Музеју Војводине
-
09:30–12:00 – Ликовна колонија „На каналу између два моста“ (СОШО „Милан Петровић“)
-
12:30 – „Купањак са татом“ на базену на Сајмишту
-
13:00 – Предавање „Паметно и безбедно“ у ОШ „Коста Трифковић“
-
16:00 – Радионица за децу и родитеље у КЦ „Младост“
-
18:00 – Предавање за основце, средњошколце и родитеље „Независно од дигиталних садржаја“ у Културном центру Нови Сад
Пријаве су обавезне на [email protected] ili na telefon 063 702 33 99
Цео програм можете да погледате ОВДЕ.