ЂОКОВИЋ ДОБИО ПОТЕНЦИЈАЛНОГ РИВАЛА: Белгијанац чека Србина у четвртфиналу Шангаја
07.10.2025. 10:09 10:11
Белгијски тенисер Зизу Бергс пласирао се у четвртфинале Мастерса у Шангају.
У тој фази могао да би да игра с Новаком Ђоковићем, ако српски тенисер данас победи Ђаумеа Мунара.
Тренутно 44. тенисер света је у осмини финала савладао 31. носиоца Габријела Дијалоа после три сета (2:1). Бергс је до тријумфа стигао преокретом (3:6, 7:5, 7:6) после непуна три сата игре.
Ђоковић се не пре 12.30 часова састаје са Мунаром у осмини финала, а пре њих меч морају да одиграју Холгер Руне и Ђовани Мпеши Перикар.