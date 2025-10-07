overcast clouds
ЂОКОВИЋ ДОБИО ПОТЕНЦИЈАЛНОГ РИВАЛА: Белгијанац чека Србина у четвртфиналу Шангаја

07.10.2025. 10:09 10:11
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
спорт
Фото: Printscreen/youtube/Tennis TV

Белгијски тенисер Зизу Бергс пласирао се у четвртфинале Мастерса у Шангају.

У тој фази могао да би да игра с Новаком Ђоковићем, ако српски тенисер данас победи Ђаумеа Мунара.

Тренутно 44. тенисер света је у осмини финала савладао 31. носиоца Габријела Дијалоа после три сета (2:1). Бергс је до тријумфа стигао преокретом (3:6, 7:5, 7:6) после непуна три сата игре. 

Ђоковић се не пре 12.30 часова састаје са Мунаром у осмини финала, а пре њих меч морају да одиграју Холгер Руне и Ђовани Мпеши Перикар.

