ПРВА НОВОСАДСКА ЛИГА Пролетер бољи у комшијском дербију на Клиси
Борац - Пролетер 3:6 (2:3)
НОВИ САД: Стадион Борац на Клиси, гледалаца 200, судија: Каплијев (Нови Сад), стрелци: Зељко у 22. и 56. и Гргић у 34. за Борац, а Миловац у 26, Бабић у 36. Марјановић у 41. 52. ии 73. (из пенала) и Паповић у 58. минуту за Пролетер. Жути картони: Берић, Гргић, Туцаков, Перић (Борац), Вукашиновић, Бошковић (Пролетер).
БОРАЦ: Ранков, Берић (Перић), Свитић, Амиџић, Павловић, Адамек (Томин), Зељко, Гргић (Живак), Туцаков (Јозић), Тубић, Богојевић.
ПРОЛЕТЕР: Недељковић, Бараћ, Радиновић (Маринковић), Вуковић, Прљевић, Паповић (Кувекаловић), Бабић (Бошковић), Губеренић, Марјановић, Вукашиновић, Миловац (Видарић).
Градски комшијски дерби одигран је на Клиси. Утакмица је била узбудљива, виђено је прегршт лепих погодака и потеза, а тријумф је припао искуснијем тиму.
Након првог дела на одмор се отишло са минималном предношћу гостију, да би на почетку другог дела сусрета домаћи промашили неколико стопостотних прилика за изједначење, најбоље Адамек и Гргић.
Са друге стране деловало је да гостујући фудбалери сувише лако постижу поготке, да одбрана Борца није довољно концентрисано ушла у ову утакмицу и као епилог тога је пола туцета голова у мрежи домаћих.
Хајдук (Ч) - Футог 4:2 (2:1)
ЧУРУГ: Игралиште Хајдук, гледалаца 100, судија: Марковић (Нови Сад), стрелци: Клисара у 38. и Пињо у 43. 65. и 90+2. за Хајдук, а Попадић у 30. и 88. минуту за Футог. Жути картони: Пињо (Хајдук), Мандић, Стевановски, М. Трифуновић, Милић (Футог).
ХАЈДУК: Радановић 7, Тривуновић 7, Вукановић 8, Станковић 8, Танасић 8, Ачански 7, Клисара 7 (Поповић), Бороја 7 (Мишковић), Пињо 8, Вујков 7 (Росић 7), Зекоња 7 (Марковић).
ФУТОГ: Мандић 8, Вулић 7, Медић 7, Швоња 7, Токин 7, Стевановски 7 (У. Кутањац), Панић 7, Трифуновић 7, Н. Кутањац 7 (Радосавкић), Попадић 8, Милић 7.
У обострано отвореној игри Чуружани су на домаћем терену заслужено стигли до победе над екипом из Футога.
Узбуђења је било доста, много више пред голом гостујућег голмана Уроша Мандића, који је у више наврата спречио домаће да на крају стигну до убедљивије победе.
У саставу Хајдука истакао се најбољи играч овог сусрета, троструки стрелац Милош Пињо, док се код гостију уз већ поменутог голмана истакао се двоструки стрелац Новак Попадић.
П. Бундало
Јединство - Омладинац 1:0 (1:0)
ГОСПОЂИНЦИ: Игралиште Јединство, гледалаца 150, судија: Мачкић (Каћ), стрелац: Пановић у 29. минуту. Жути картони: Додић, Маливук (Јединство), Мартиновић (Омладинац).
ЈЕДИНСТВО: Танкосић, Клиноцов, Додић (Петровић), Рондовић, Тепић, Пановић, Станчић (Маливук), Виторац, Ћирин, Малиновић, Радмановац (Вечански).
ОМЛАДИНАЦ: Станковић, Малиновић, Јакшић (Савић), Панић, Родић, Шомођварац (Мартиновић), Софранин (М. Стојановић), Бецић, Д. Стојановић, Живојнов, Ристић (Кресоја).
Минимална победа домаћих фудбалера била је довољна за високу другу позицију на табели.
Гол одлуке виђен је у првом полувремену, стрелац је био Пановић.
Петроварадин - Цемент 3:1 (1:0)
ПЕТРОВАРАДИН: Стадион Петроварадин, гледалаца 80, судија: Морача (Сремска Каменица), стрелци: Ракановић у 4. Поповић у 50. и Анушић у 81. за Петроварадин, а Татић у 63. минуту за Цемент. Жути картони: Спасић, Мудрић (Петроварадин), Жакула, Ћулум, Лазић (Цемент).
ПЕТРОВАРАДИН: Страјнић, Вукобратовић, Б. Гардиновачки (Гавришић), Чича, Поповић (Анушић), Ракановић, Губеринић (Спасојевић), Стантић (Гагић), Папуга (Шурлан), Спасић, Мудрић.
ЦЕМЕНТ: Мандић, В. Сапунџић, Шаренац, Н. Сапунџић (Старчевић), Жакула, Ђерић (Ивковић), Ћулум, Ракић (Плавшић), Ђаковић, Тубић (Лазић), Татић.
Фудбалери Петроварадина нанели су први овосезонски пораз фудбалерима Цемента.
Држали су домаћи конце у својим ногама током читве утакмице и на крају заслужено остварили сигурну победу.
Рајић више није тренер Цемента
После неуспеха у Петроварадину, како пише Новосадски фудбал, руководство ФК Цемент из Беочина и доскорашњи шеф струке Ненад Рајић споразумно су се разишли.
Беочинци су у првих осам кола забележили пет победа и два ремија, а пораз против Петроварадина био је први ове сезоне – и последњи под Рајићевим вођством. Рајић је на клупу Цемента сео у завршници прошле сезоне, након ангажмана у румском Првом мају, и у међувремену стабилизовао екипу која је дуго била препозната као сигуран српсколигаш.
Цемент се тренутно налази на трећем месту табеле, иза новосадске Црвене звезде и Славије, а управа клуба ускоро ће објавити име новог тренера који ће предводити екипу у наставку првенства.
Славија - Југовић 6:0 (3:0)
НОВИ САД: Игралиште Славија на Салајки, гледалаца 100, судија: Милановић (Сремски Карловци), стрелци: Илић у 8. (аутогол), Станковић у 17. Жилић у 29, Блешић у 60. Вулетић у 79. и Ђурђев у 86. минуту.
СЛАВИЈА: Вићентијевић, Лековић, Гајић, Блешић (Ђурђев), Жилић, Батинић, Ерор, Остојић (Бешевић), Станковић (Вулетић), Ћеха (Кокар), Вуколић (Гаврић).
ЈУГОВИЋ: Јањин, Гвозденовић, Јованов, Пантелић, Ђекић, Рис, Николић, Драгојловић, Милојевић, Илић, Скотовић.
У дуелу првопласиране и последњепласиране екипе лидер на табели није имао већих проблема.
Шајкаш – Фрушкогорац 2:2 (1:0)
КОВИЉ: СЦ “Ада”, гледалаца 100, судија: Шендер (Нови Сад), стрелци: Беновић у 6. и Пушић у 90. за Шајкаш, а Ранисављевић у 52. (из пенала) и Јевтић у 60. минуту за Фрушкогорац. Жути картони: Ђаковић (Шајкаш), Стевановић, Петровић, Ненезић (Фрушкогорац).
ШАЈКАШ: Јосимов, Мићин, Хорват, Ђаковић, Алексић, Живанов (Љубојевић), Шегуљски, Беновић (Плавшић), Пожарев (Васић), Пушић, Деспотов (Цвијић).
ФРУШКОГОРАЦ: Ђуранин, Лазић, Бучо, Ранисављевић, Јевтић, Младић (Ненезић), Стевановић, Бајић, Бркљача (Стевановић), Крстић, Перовић.
Утакмица између две екипе из доњег дела табеле завршена је без победника. Повели су домаћи већ у 6. минуту и са тим резултатом се отишло на одмор.
У наставку гости преокрећу резултат и када су сви очекивали да ће однети победу, у последњем минуту играч домаћих Пушић погађа за коначан резултат.
Црвена звезда - ЖСК 3:1 (1:1)
НОВИ САД: Игралиште Црвене звезде на Видовданском насељу, гледалаца 70, судија: Лукић (Нови Сад), стрелци: Папак у 23. Бандић у 47. и Смајић у 73. за Црвену звезду, а Исаковски у 13. минуту за ЖСК. Жути картони: Смајић, Бандић (Црвена звезда), Грбић (ЖСК).
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Мартиновић, Девушић, Станковић, Поповић, Папрић, Смајић, Бандић (Роксандић), Јанић, Играчев (Рељић), Суботин, Папак (Хрвачевић).
ЖСК: Савановић, Марков (А. Ђурђић), Брежњак, Д. Ђурђић, Јерковић, Везилић, Марков, Грбић (Попов), Исаковски, Солдат, Клисарић.
Сириг - Тител 2:1 (0:0)
СИРИГ: Игралиште Сириг, гледалаца 100, судија: Веселиновић (Нови Сад), стрелци: Вучковић у 68. (из пенала) и Шведић у 87. за Сириг, а Павков у 90+4. минуту за Тител. Жути картони: Ђисалов, Костић (Сириг), Ћурувија, Цетењи, Јованов, Карас (Тител), Црвени картон: Ћурувија (Тител).
СИРИГ: Црнојевић, Ђисалов, Полић (Шведић), Петровић, Романов (Косић), Дражић, Вучковић, Којовић (Рајачић), Латковић, Брежњак, Наранчић.
ТИТЕЛ: Ћурувија, Петровић, Б. Шер, Чеке, Мијић (Танески), Јосиповић, Павков, Цетењи (Карас), Јованов (Ј. Караташевски), Д. Шер (Ружин), Пешти.
Припремио: Ђ. Л.