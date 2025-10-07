ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА – СЕВЕР Бајшани против Радничког водили, па губили, на крају победили
Бајша – Раднички (Б) 3:2 (1:2)
БАЈША: Стадион Бајше, гледалаца 400, судија: Сарић (Сомбор), стрелци: Чанковић у 10, Будимчевић у 70. Малбаша у 83. за Бајшу, Бабић у 29. И Д. Тосенбергер у 31. Минуту за Раднички.
БАЈША: Бабин 7, Тресиглавић 7, Косовац 7 (Петровић 6), Кривокапић 7, Малбаша 8 (Вујичић), Јеремић 7 (Батори 7), Т. Нађ 7, Јокић 7 (Маријановић 7), Нађхеђеши 7, Чанковић 8, Будимчевић 8.
РАДНИЧКИ: С. Лебовић 7, Тосенбергер 8 (Орчић 6), Томовић 7, Кујунџић 7, Стојановић 7 (Вилус), Л. Лебовић 7 (Љубојчић), Бабић 8 (Десница), Петровић 7, Облаковић 7, Милетић 7, Маринковић 7 (Колар).
Прави резултатски ролеркостер могао је да се гледа минулог викенда у Бајши.
Најпре се одбрана гостујуће екипе Радничког погрешила, а најбоље се снашао Чанковић за вођство.
Ипак, нешто касније, после прекида, Срђан Бабић је матирао голмана Бабина за изједначење. Радост се још није стишала, а Тосенбергер је режирао преокрет.
Домаћи су у другом делу игре кренули на све или ништа и успели су да изједначе голом Матије Будимчевића на асистенцију Петровића.
Алекса Малбаша је са 18 метара послао лопту у мрежу седам минута пре краја што је, испоставило се, било вредно три бода.
С. Стојиљковић
Младост АПА - Хајдук 1:0 (1:0)
АПАТИН: Градски стадион, гледалаца 300, судија: Јакић (Бач), стрелац Мандић у 8. минуту. Црвени картон: Ђер (Младост АПА)
МЛАДОСТ АПА: Дамјановић 7, Јововић 7, Веиновић 7, Мандић 8, Ожеговић 7 (Занзе 6), Зорић 7 (Басарић 7), Солаћ 7 (Вујиновић 6), Мајсторовић 7 (Ђери 6), Арсовић 7, УЗелац 7, Десница 7.
ХАЈДУК: Дринчић 7, Вујачић 6 (Давидовић 7), Слепчевић 7, Богичевић 7, Јелић 7, Радовић 6, Макаи 7, Пронек 6, Ћук 7 (Ђокић 6), Божовић 7, Балабановић 7.
У дербију кола Апатинци су све решили већ у 8. минуту голом Уроша Мандића. У финишу домаћи су имали шансе, али их нису искористили.
С. Стојиљковић
Раднички (Р) - Тиса 1:3 (1:1)
РАТКОВО: Стадион Радничког, гледалаца 150, судија: Ердељан (Бачко Градиште), стрелци: Бањац у 31. за Раднички, а Моровић у 22. и 90. и Бројчи у 62. минуту за Тису. Жути картон: Новаковић (Тиса).
РАДНИЧКИ: Игњатовић 6,5, Паљевић 7, Агбаба 6,5 (Стаменковић), Лучар 7, Ђорђевић 7, Кљајић 6,5, Бањац 7 (Срдановић 6), Гуглета 6 (Белић 6), Влајић 7, Стокић 6 (Ћеран), Трифуновић 6,5, (Шошкић)
ТИСА: Слијепчевић 7, Фаркаш 7, Свитић 6,5, Радојчић 6,5, Славуљица 7, Провчи 6,5, Кувељевић 6,5 (Новаковић 6), Маравић 8, Бошњак 7, Месарош 6,5 (Костић 6,5), Томић 6,5 (Самац).
Ратковчани су пружили слабу игру, а гости су то искористили и однели бодове.
Одлични Моровић поред два постигнута гола једном је погодио пречку, а други пут стативу.
Имали су Ратковчани своје шансе, које нису искористили. Голман гостију Слијепчевић био је врло сигуран.
А. Чичић
Бечејци обећање претворили у бодове
Фудбалери Бечеја испунили су обећање дато пред гостовање у Бачком Добром Пољу — освојили су сва три бода, а коначан резултат могао је бити и убедљивији (3:1, 2:1).
– Одмах да нагласим да је ово била наша најбоља игра у актуелној сезони. Ушли смо у утакмицу силовито и већ у првом минуту Јанковић је могао да се упише у стрелце, али је голман домаћих сачувао мрежу. Наставили смо са нападима, а голом Дабижљевића у 19. минуту повели. Јанковић је својим седмим поготком у сезони удвостручио предност, па смо на одмор отишли са два гола вишка. Једино што нас брине је повреда Михајловића – чекамо лекарске прегледе да утврдимо стање колена. У наставку смо наставили са добром игром, а голом Татића стигли до 3:0. То је мало опустило играче, концентрација је пала и домаћин је већ у првом нападу смањио на коначних 1:3 – рекао је по повратку из Бачког Доброг Поља тренер Бечејаца Лазар Дабижљевић.
Ова победа има посебан значај, али ће добити на тежини уколико Бечејци у суботу савладају веома неугодну Младост из Бачког Петровца. Освајање три бода против „фењераша“ је важно и због уласка у Куп, јер ће календар такмичења бити знатно гушћи. После меча са Петровчанима, у среду 15. октобра, следи утакмица осмине финала Купа ПФС Суботица против Војводине из Бачког Градишта, затим гостовање у Гложану и поновни дуел са Градиштанцима у борби за бодове.
В. Јанков
Војводина – Будућност (М) 1:1 (0:0)
БАЧКО ГРАДИШТЕ: Игралиште у СЦ „Ђорђе Тапавица Џоја”. Гледалаца: 50. Судија: Вукановић (Суботица). Стрелци: Виновић у 64. минуту за Војводину, Пајкановић у 88. минуту за Будућност. Жути картони: Дробац, Шибалић (Војводина), Пајкановић, Козомора, Мустафовић, У. Копања, Поповић (Будућност).
ВОЈВОДИНА: Шмит, Ср. Гашић, Дробац, Шибалић, Нонин (од 74. Јовић), Си. Гашић, Виновић, Васић, Икрашев, Пеленгић (од 78. Ердељан), Милановић (од 78. Калуђеровић).
БУДУЋНОСТ: Лугоња, М. Гајдобрански, Мустафовић, Дукић (од 65. Кнежевић), Д. Гајдобрански, Пајкановић, Козомора (од 65. У. Копања), Јелић (од 89. Л. Копања), Поповић, Бошњак (од 65. Јурчевић), Петковић.
Градиштанци баш немају среће пред својим навијачима. У недељу су против Младеновчана трећи пут ове сезоне играли нерешено.
А није да нису играли добро, првенствено борбено, имали су и прилика да на време обезбеде победу, али нису били најпрецизнији и казна јестигла у 88. минуту. Иако су имали лопту у ногама изгубили су је, и после ударца из угла гости су из готово једине прилике за гол преко Пајкановића затресли мрежу немоћног Шмита.
Пре тога је Ненад Виновић у 64. минуту постигао еврогол за вођство и наду на радост, али је недостајала реализација још једне прилике за то.
Губитак бодова на домаћем терену спустио је најстарији клуб имена Војводина на “коту 7”, па им сада предстоји да се у наредном колу ваде у у Равном Селу против претпоследњег Пролетера.
В. Јанков
Обилић – Искра 4:0 (1:0)
ЗМАЈЕВО: Стадион у рекреативном центру, гледалаца око 300, судија Боснић. Стрелци: Вујошевић 15. Узелац 66. 89. Марковић 80. (из пенала). (Обилић). Жути картони: Јушковић, М. Кобиларов, Илић. (Обилић), Харди, Недељковић, Губаш, Секуловић ( Искра).
ОБИЛИЋ: Вучетић, Кнежевић, Вујошевић (Н. Кобиларов), Лазић, Шћепановић (Баришић), Јушковић (Алексић), Марковић (Недић), Ковжан, Илић, Тепавчевић (Узелац), М. Кобиларов.
ИСКРА: Хромиш, Петковић, Сердар, Недељковић, Губаш, Бокан, (Малацко), Салонтаи (Секулић), Цветковић (Грубачић), Дорокхази, Харди (Вајагић).
Чврста, динамична игра, у којој су Змајевчани имали више иницијативеуз добру организацију игре. Гости су само у првом полувремену на моменте успевали да уравнотеже игру и једном погоде пречку.
Добро осмишљеном игром Обилић је у више наврата опасно угрожавао гол Искре, а у 15. минуту Вујошевић идеално убачену лопту рутински смешта иза леђа Хромиша. У другом полувремену Змајевчани појачавају темпо, искусни тренер Раичевић прави одличну измену, убацује брзоногог Узелца који је два пута приморао голмана гостију на капитулацију.
У 80. минуту у шеснаестерцу Искре оборен је Марковић, одлични судија Боснић је без размишљања показао на пенал којег је Марковић реализовао.
Л. Киш