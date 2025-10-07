У КИКИНДИ СПРЕМНИ ЗА ПОЧЕТАК ГРЕЈАЊА Урађени су сви планирани ремонти
КИКИНДА: Грејна сезона званично почиње у среду 15. октобра, али и пре званичног старта кроз пробни рад котларница и проверу спремности система, кикиндски станови су ових дана топлији.
Град Кикинда је кроз субвенцију преузео на себе део разлике у цени поскупљења гаса и крајње цене ка потрошачима, потврдио је Мирослав Дучић, члан Градског већа задужен за комуналну инфраструктуру.
Директор ЈП "Топлана" Душан Марјановић, изразио је наду да ће нова сезона бити успешнија од претходне, те да ће бити мање хаварија, јер су урађени планирани ремонти.
Цена грејања подигнута је за 12,73 одсто, која је на снази од 1. септембра.