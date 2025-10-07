ЂОКОВИЋ ИМАО ПОТЕШКОЋЕ ТОКОМ ДУЕЛА ПРОТИВ МУНАРА: "Извини што чекаш – морао сам да обришем повраћку"
Српски тенисер Новак Ђоковић имао је великих физичких потешкоћа у мечу осмине финала Шангаја против Ђаумеа Мунара.
Ђоковића је током читавог сусрета мучила лева нога, а није му помагала ни висока влажност ваздуха.
Новак је и у претходном дуелу у неколико наврата повраћао, а то је учинио и сада у Шангају.
Због тога се извињавао и свом ривалу.
"Извини што си чекао, морао сам да чистим своју повраћку", рекао је Ђоковић, након што је обрисао бетон.
"Не брини, амиго, не жури", одговорио му је Мунар.
Новак је на крају славио резултатом 6:3, 5:7, 6:2 и у следећој рунди ће играти против Зизуа Бергса.
Djokovic: "Sorry to hold you up, man, I gotta clean up my own barf"
Munar: "No problem, amigo, Take your time."
That's where we are. pic.twitter.com/1wmvr8ZIjx
— Stephanie Myles (@OpenCourt) October 7, 2025