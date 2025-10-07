overcast clouds
ЂОКОВИЋ ИМАО ПОТЕШКОЋЕ ТОКОМ ДУЕЛА ПРОТИВ МУНАРА: "Извини што чекаш – морао сам да обришем повраћку"

07.10.2025. 17:45 17:47
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
djokovic
Фото: Tanjug (AP Photo/Andy Wong)

Српски тенисер Новак Ђоковић имао је великих физичких потешкоћа у мечу осмине финала Шангаја против Ђаумеа Мунара.

Ђоковића је током читавог сусрета мучила лева нога, а није му помагала ни висока влажност ваздуха.

Новак је и у претходном дуелу у неколико наврата повраћао, а то је учинио и сада у Шангају.

Због тога се извињавао и свом ривалу.

"Извини што си чекао, морао сам да чистим своју повраћку", рекао је Ђоковић, након што је обрисао бетон.

"Не брини, амиго, не жури", одговорио му је Мунар.

Новак је на крају славио резултатом 6:3, 5:7, 6:2 и у следећој рунди ће играти против Зизуа Бергса.

 

 

Новак Ђоковић тениски турнир
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
