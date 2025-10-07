Србин наставља ка титули ЂОКОВИЋ У ЧЕТВРТФИНАЛУ ШАНГАЈА: Мунар пао после драме
Српски тенисер Новак Ђоковић победио је Ђаумеа Мунара у осмини финала Мастерса у Шангају, пошто је данас у осмини финала победио Шпанца Ђаумеа Мунара 6:3, 5:7, 6:2.
Меч је трајао два сата и 42 минута. Ђоковић је пети тенисер света, док се Мунар налази на 41. месту АТП листе. Ово је био други међусобни дуел српског и шпанског тенисера, а други тријумф Ђоковића.
Српски тенисер је неколико пута током меча тражио медицинску помоћ због проблема са повредом потколенице леве ноге, али је успео да савлада Мунара и да заслужено стигне до четврфинала Мастерса у Шангају.
Ђоковић ће у четвртфиналу Мастерса у Шангају играти против Белгијанца Зизуа Бергса, који је раније данас савладао Канађанина Габријела Дијалоа 3:6, 7:5, 7:6 (10:8).
Ђоковић и Мунар су сигурно ушли у меч, али је српски тенисер први стигао до брејка у четвртом гему првог сета. Он је повео 3:1, а онда је затражио медицинску помоћ.
Ђоковић је потом на свој сервис стигао до 4:1, а онда је поново затражио помоћ лекара. Српски тенисер је наставио меч, а успео је да први сет добије резултатом 6:3.
У другом сету играло се гем за гем, а Ђоковић се током овог дела меча тешко кретао и слабије је ударао лоптицу. Мунар је то искористио и у 12. гему је направио брејк за 7:5 и 1:1 у сетовима.
Ђоковић је по завршетку другог сета остао на лежи на терену, а онда је поново затражио помоћ лекара. Српском тенисеру је указана помоћ у паузи између другог и трећег сета.
Ђоковић је наставио меч, а онда је већ на старту трећег сета направио брејк. Српски тенисер је потом на свој сервис стигао до 2:0, а онда је сигурном игром трећи сет добио резултатом 6:2.
Ђоковић је тријумфом против Мунара са 38 година и 133 дана постао најстарији тенисер у историји који је изборио пласман у четвртфинале једног турнира из Мастерс серије. Он је оборио рекорд Роџера Федерера који је 2019. стигао до четвртфинала Мастерса у Шангају са 38 година и 60 дана.
Мастерс у Шангају се игра за наградни фонд од 9.196.000 долара.