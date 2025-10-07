ФК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Са најмлађим саставом у СЛС победили смо Напредак
Фудбалски клуб Црвена звезда саопштио је да је са најмлађом стартном поставом од свих екипа у Суперлиги Србије победио екипу Напретка.
"Црвено-бели" су пре два дана у Крушевцу савладали Напредак резултатом 3:0 у 11. колу Суперлиге Србије.
"За Црвену звезду су се од првог минута на терену нашли Матеус, Станковић, Лековић, Родригао, Сеол, Бађо, Хандел, Костов, Лучић, Милсон и Дамјановић, а просек година нашег тима на почетку меча је износио 23.5 година", наводи се на сајту Црвене звезде.
"Овај податак сведочи о јасној стратегији клуба да даје шансу талентованим фудбалерима из Омладинске школе и младим појачањима, који све више преузимају главне улоге у првом тиму. Црвено-бели су тако још једном потврдили да успешно комбинују искуство и младост, уз јасну визију развоја за будућност. Тим је показао борбеност, енергију и зрелост на терену, што је још један доказ да Звезда храбро гради нову генерацију фудбалера", саопштио је шампион Србије.
Црвена звезда се налази на првом месту на табели СЛС са 27 бодова.