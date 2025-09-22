МАЛИ ПАД ОЛГЕ ДАНИЛОВИЋ НА ВТА ЛИСТИ: Сабаленка убедљива на врху
Најбоље рангирана српска тенисерка Олга Даниловић покварила је пласман за једну позицију на најновијој ВТА листи и тренутно је 43. играчица света са 1.279 бодова.
Другорангирана српска тенисерка Нина Стојановић напредовала је за две позиције и тренутно је на 157. месту са 456 бодова. Лола Радивојевић је поправила пласман за 18 позиција и сада је 168. на листи са 421 поеном.
Белорускиња Арина Сабаленка и даље је најбоља тенисерка света са 11.225 бодова.
Пољакиња Ига Швјонтек је задржала друго место на листи, док је Американка Коко Гоф и даље трећа тенисерка света. Швјонтек је сакупила 8.433 поена, а Гоф 7.873.
Америчка тенисерка Аманда Анисимова је четврта на листи, а иза ње се налази Рускиња Мира Андрејева.
У ТОП 10 најбољих тенисерки света налазе се још Американке Медисон Киз и Џесика Пегула, Италијанка Јасмин Паолини, Кинескиња Ћинвен Женг и Елена Рибакина из Казахстана.