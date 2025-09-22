ВРШАЦ БИО ДОМАЋИН 67. ГРОЖЂЕБАЛУ Симбол заједништва и вишевековне виноградарске баштине
ВРШАЦ: Једна од најзначајнијих и најпосећенијих манифестација у Србији – 67. Грожђебал одржан је овог викедна у Вршцу на Тргу Светог Теодора Вршачког.
Свечаности је првог дана присуствовала и градоначелница Драгана Митровић, која је том приликом истакла чињеницу да је овај фестивал много више од тродневног програма, јер представља симбол заједништва, гостопримства и поноса на традицију и виноградарство којим се град дичи.
– Поносна сам што је Вршац постао симбол очувања ове традиције и што је умео да своју вишевековну виноградарску баштину претвори у манифестацију која сваке године напредује и окупља десетине хиљада људи из целе Србије, региона и света. Вршац је град који носи ознаке „Најбоље из Војводине“ и „Туристички цвет“, што нас обавезују да будемо још бољи домаћини, те да сваке године заједно подижемо ову свечаност на још виши ниво. Заједнички задатак је да наставимо да унапређујемо виноградарство, као једну од најзначајнијих привредних грана нашег краја, и да учинимо да Грожђебал заувек буде место где се та традиција слави и чува – рекла је Митровић.
Најзначајнији новитет овогодишње манифестације био је вински трг, који се показао као пун погодак, с обзиром на то да су и винари изразили задовољство организацијом и великом посетом.